‘Barış Elçisiyim’ Dedi, Ülke İsimlerini Bilemedi… Tüm Dünya Trump’ın Bu Gafını Konuşuyor

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir radyo programında barış süreçlerine dair yaptığı açıklamalarda tarihi bir gaf yaptı. Kendi döneminde birçok çatışmayı sona erdirdiğini savunan Trump, sözleri sırasında bazı ülkeleri birbirine karıştırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Salı akşamı yorumcu Mark Levin’in programında yaptığı açıklamalarda gündem oldu.

Barış anlaşmalarında önemli bir rolü olduğunu belirten Donald Trump, başkanlık koltuğuna oturduğundan beri altı savaşı bitirdiğini savundu. Açıklamalarında Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sürece değinen Trump, yaptığı tarihi gafla tüm dikkatleri üzerine çekti.

ERMENİSTAN İLE ARNAVUTLUK'U KARIŞTIRDI

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki 37 yıllık çatışmaya vurgu yapmak isteyen Trump ''Azerbaycan 34-35 yıldır Arnavutluk’la büyük bir çatışmanın içindeydi. Bunu çözdüm'' dedi. Trump, Ermenistan’ı Arnavutluk’la karıştırdı.

'BİRBİRLERİNİ TEBRİK ETTİLER'

Oval Ofis’te barış deklarasyonu imzalanırken yaşanan anlar hakkında konuşan ABD Başkanı, ''Kaçmaya çalışıyorlardı, kendilerini iyi hissetmiyorlardı. Ama bir saat içinde birbirlerine sarılıp tebrik ettiler. İzlemek çok güzeldi'' ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN’I TELAFFUZ EDEMEDİ

Öte yandan Trump’ın Azerbaycan derken zorlandığı, programın yayımlanan transkriptinde ülke adının ''Arab or Bhaijaan'' şeklinde yer aldığı ortaya çıktı.

