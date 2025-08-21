Trump’ın Gizli Planı Sızdı! Gemiler Yerleşti, Füzeler Yolda, 4 Bin Asker Emre Hazır… ABD Savaşa mı Hazırlanıyor?

Rusya ve Ukrayna arasında barış sağlanması için temaslarını sürdüren ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela kıyılarına 3 savaş gemisi gönderdi. Bazı kaynaklar gemilerin uyuşturucu kaçakçılığına engel olmak için gönderildiğini iddia ederken, “ABD'nin Venezuela'yı işgal etmeye hazırlandığı" yönündeki iddialar da güçlendi. Trump savaşa mı hazırlanıyor? İşte detaylar…

Son Güncelleme:
Trump’ın Gizli Planı Sızdı! Gemiler Yerleşti, Füzeler Yolda, 4 Bin Asker Emre Hazır… ABD Savaşa mı Hazırlanıyor?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ve Venezuela arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor. Washington yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanmasına yardımcı olacaklara 50 milyon dolarlık ödül vadederken, bölgeye üç savaş gemisi gönderdi. ABD’nin bu adımı ise Latin Amerika’da endişeyle karşılandı.

Trump’ın Gizli Planı Sızdı! Gemiler Yerleşti, Füzeler Yolda, 4 Bin Asker Emre Hazır… ABD Savaşa mı Hazırlanıyor? - Resim : 1

3 FÜZE YOLDA

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Venezuela kıyılarına doğru ilerleyen Aegis sınıfı üç güdümlü füze destroyeri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle konuşlandırılıyor. Konuya yakın kaynaklara göre, Pentagon'un bölgeye 4 bin asker sevk etmeyi de değerlendirdiği ifade ediliyor.

Trump yönetiminin bu hamleleri sonrasında Latin Amerika’da “ABD’nin askeri müdahaleye hazırlandığı” iddiaları gündem oldu.

Trump’ın Gizli Planı Sızdı! Gemiler Yerleşti, Füzeler Yolda, 4 Bin Asker Emre Hazır… ABD Savaşa mı Hazırlanıyor? - Resim : 2
ABD Başkanı Donald Trump

"MADURO MEŞRU BİR LİDER DEĞİL"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada Maduro'yu "Güneşlerin Karteli" olarak bilinen bir kokain kaçakçılığı şebekesinin başında olmakla suçladı. Leavitt, "Maduro bizim gözümüzde meşru bir devlet başkanı değil. Kendisi bir uyuşturucu kartelinin lideri ve hakkında açılmış davalar var" dedi.

Trump’ın Gizli Planı Sızdı! Gemiler Yerleşti, Füzeler Yolda, 4 Bin Asker Emre Hazır… ABD Savaşa mı Hazırlanıyor? - Resim : 3
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

MADURO’DAN MİSİLLEME

ABD'nin askeri adımlarına tepki gösteren Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise, ülke genelinde 4,5 milyon kişilik milis gücünün seferber edileceğini açıkladı.

Maduro, "ABD, Latin Amerika'yı kendi arka bahçesi olarak görmeye devam ediyor. Tehditleri ciddiye alıyoruz ama boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Trump’ın Gizli Planı Sızdı! Gemiler Yerleşti, Füzeler Yolda, 4 Bin Asker Emre Hazır… ABD Savaşa mı Hazırlanıyor? - Resim : 4

BÖLGE ÜLKELERİNDEN TEPKİ YAĞDI

ABD'nin Karayip Denizi’ne savaş gemileri göndermesi, bölgedeki ülkelerden tepki çekti. Latin Amerika için Bolivarcı İttifak (ALBA), Washington’un adımını kınayan bir bildiri yayımlayarak, bunun bölge barışı ve istikrarı için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Trump’ın Gizli Planı Sızdı! Gemiler Yerleşti, Füzeler Yolda, 4 Bin Asker Emre Hazır… ABD Savaşa mı Hazırlanıyor? - Resim : 5

“YENİ BİR EMPERYALİST GÜÇ GÖSTERİSİ”

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, ABD'nin Karayipler’deki askeri varlığını “yeni bir emperyalist güç gösterisi” olarak nitelendirdi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise, muhtemel bir işgalin Latin Amerika’yı “yeni bir Suriye’ye çevirebileceği uyarısında bulundu.

Beyaz Saray'da 'Tuhaflıklar' Zirvesi: Diplomasi Yerini Mizaha Bıraktı... Kıyafet, Boy Sırası, Bronz Ten ve HamburgerBeyaz Saray'da 'Tuhaflıklar' Zirvesi: Diplomasi Yerini Mizaha Bıraktı... Kıyafet, Boy Sırası, Bronz Ten ve HamburgerDünya

UCM’nin Savaş Suçlusu İlan Ettiği Netanyahu’ya Trump’tan Alkış! Katliamı Yok Saydı ‘Kahraman’ İlan EttiUCM’nin Savaş Suçlusu İlan Ettiği Netanyahu’ya Trump’tan Alkış! Katliamı Yok Saydı ‘Kahraman’ İlan EttiDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
ABD Donald Trump Venezuela
Son Güncelleme:
Sosyal Medyada Tartışma Yaratan Kapadokya’daki Dansa Suç Duyurusu, Nevşehir Valiliği Sebebini Açıkladı Sosyal Medyada Tartışma Yaratan Kapadokya’daki Dansa Suç Duyurusu! Nevşehir Valiliği Açıkladı
Batarya Canavarı Uygulamalar Belli Oldu! Powerbank Bile İşe Yaramıyor Batarya Canavarı Uygulamalar Belli Oldu! Powerbank Bile İşe Yaramıyor
Denizin Ortasında Mucize Kurtuluş! Batan Teknede Kaybolan Çocuklar Nasıl Hayatta Kaldı? Batan Teknede Kaybolan Çocuklar Nasıl Hayatta Kaldı?
Beklenen Haber Geldi: Mini EYT Düzenlemesi Meclis’te! Milyonlarca Kişiye Erken Emeklilik Kapısı Aralandı Milyonlara Erken Emeklilik Geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Hastanelerde Mesai Saatleri Değişti: Karar Sonrası Doktorlar Ayakta Hastanelerde Mesai Saatleri Değişti: Karar Sonrası Doktorlar Ayakta
Seray Sever Bodrum’da Ölümden Döndü! Lüks Aracı Pert Oldu, Gözyaşlarına Boğuldu Seray Sever Bodrum’da Ölümden Döndü
Hastanede Silahlı Saldırı! Ayrıldığı Eşini ve Arkadaşını Vurdu Hastanede Silahlı Saldırı! Ayrıldığı Eşini ve Arkadaşını Vurdu
Kayseri'de Feci Kaza! Yolcu Otobüsü 200 Metre Sürüklendi, Her Şeyi Biçti: 1 Ölü, 13 Yaralı Kayseri'de Feci Kaza! Yolcu Otobüsü 200 Metre Sürüklendi, Her Şeyi Biçti: 1 Ölü, 13 Yaralı
Meteoroloji'den Kritik Uyarı: Gök Gürültülü Sağanak Yağışa Dikkat! Gök Gürültülü Sağanak Yağışa Dikkat!