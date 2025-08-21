Trump’ın Gizli Planı Sızdı! Gemiler Yerleşti, Füzeler Yolda, 4 Bin Asker Emre Hazır… ABD Savaşa mı Hazırlanıyor?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ve Venezuela arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor. Washington yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanmasına yardımcı olacaklara 50 milyon dolarlık ödül vadederken, bölgeye üç savaş gemisi gönderdi. ABD’nin bu adımı ise Latin Amerika’da endişeyle karşılandı.

3 FÜZE YOLDA

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Venezuela kıyılarına doğru ilerleyen Aegis sınıfı üç güdümlü füze destroyeri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle konuşlandırılıyor. Konuya yakın kaynaklara göre, Pentagon'un bölgeye 4 bin asker sevk etmeyi de değerlendirdiği ifade ediliyor.

Trump yönetiminin bu hamleleri sonrasında Latin Amerika’da “ABD’nin askeri müdahaleye hazırlandığı” iddiaları gündem oldu.

ABD Başkanı Donald Trump

"MADURO MEŞRU BİR LİDER DEĞİL"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada Maduro'yu "Güneşlerin Karteli" olarak bilinen bir kokain kaçakçılığı şebekesinin başında olmakla suçladı. Leavitt, "Maduro bizim gözümüzde meşru bir devlet başkanı değil. Kendisi bir uyuşturucu kartelinin lideri ve hakkında açılmış davalar var" dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

MADURO’DAN MİSİLLEME

ABD'nin askeri adımlarına tepki gösteren Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise, ülke genelinde 4,5 milyon kişilik milis gücünün seferber edileceğini açıkladı.

Maduro, "ABD, Latin Amerika'yı kendi arka bahçesi olarak görmeye devam ediyor. Tehditleri ciddiye alıyoruz ama boyun eğmeyeceğiz" dedi.

BÖLGE ÜLKELERİNDEN TEPKİ YAĞDI

ABD'nin Karayip Denizi’ne savaş gemileri göndermesi, bölgedeki ülkelerden tepki çekti. Latin Amerika için Bolivarcı İttifak (ALBA), Washington’un adımını kınayan bir bildiri yayımlayarak, bunun bölge barışı ve istikrarı için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

“YENİ BİR EMPERYALİST GÜÇ GÖSTERİSİ”

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, ABD'nin Karayipler’deki askeri varlığını “yeni bir emperyalist güç gösterisi” olarak nitelendirdi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise, muhtemel bir işgalin Latin Amerika’yı “yeni bir Suriye’ye çevirebileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi