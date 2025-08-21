Sosyal Medyada Tartışma Yaratan Kapadokya’daki Dansa Suç Duyurusu, Nevşehir Valiliği Sebebini Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Nevşehir’in Uçhisar beldesinde çekilen bir video sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yabancı uyruklu bir turistin Türk bayrağı asılı direkte dans ettiği anların sosyal medyada yayılması üzerine Nevşehir Valiliği harekete geçti. Valilik, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

ADLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

Dans eden turist hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 300 ve 301. maddeleri kapsamında adli işlem başlattı.

"MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE SAYGISIZLIK"

Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın devam ettiği belirtilerek “Aziz milletimizin milli ve manevi değerlerine yönelik saygısızlık olarak gördüğümüz bu menfur hadise, Valiliğimiz tarafından büyük bir titizlik ve hassasiyetle takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

📌 İlimizde meydana gelen, yabancı uyruklu bir şahsın Türk Bayrağı direğinde sergilediği uygunsuz davranışlar hakkında basın açıklaması. pic.twitter.com/ylq6EvZKSG — T.C. Nevşehir Valiliği (@nevsehirvalilik) August 20, 2025

