Sosyal Medyada Tartışma Yaratan Kapadokya’daki Dansa Suç Duyurusu, Nevşehir Valiliği Sebebini Açıkladı

Nevşehir Valiliği, Türkiye’nin gözde turistik rotalarından biri olan Kapadokya’nın Nevşehir ilçesinde Türk bayrağı asılı direğe çıkarak, direk dansı yapan yabancı uyruklu kişi hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Nevşehir’in Uçhisar beldesinde çekilen bir video sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yabancı uyruklu bir turistin Türk bayrağı asılı direkte dans ettiği anların sosyal medyada yayılması üzerine Nevşehir Valiliği harekete geçti. Valilik, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

ADLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

Dans eden turist hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 300 ve 301. maddeleri kapsamında adli işlem başlattı.

"MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE SAYGISIZLIK"

Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın devam ettiği belirtilerek “Aziz milletimizin milli ve manevi değerlerine yönelik saygısızlık olarak gördüğümüz bu menfur hadise, Valiliğimiz tarafından büyük bir titizlik ve hassasiyetle takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

