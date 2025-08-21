Denizin Ortasında Mucize Kurtuluş! Batan Teknede Kaybolan Çocuklar Nasıl Hayatta Kaldı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla’nın Milas ilçesi açıklarında dün akşam saatlerinde batan teknede kaybolan iki çocuk, sabah saatlerinde sağ olarak bulundu. Kurtarılan çocuklar tedavi altına alındı.

Kayıp çocukların tırmandığı kayalar

6’SI YÜZDÜ, 2 ÇOCUK KAYBOLDU

Ören Mahallesi’nden Akbük yönüne hareket eden “Demirhan” adlı fiber tekne, henüz bilinmeyen bir nedenle akşam saatlerinde battı.

Teknede bulunan 8 kişiden 6’sı yüzerek kayalıklara ulaştı. Ekipler tarafından kurtarılan bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kurtarma çalışmalarından bir kare

ARAMALAR SONUÇ VERDİ

Kayıp iki çocuk için Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde başlatılan arama-kurtarma çalışmaları gece boyunca aralıksız sürdü. Arama çalışmalarına 3 bot, 1 helikopter, 2 dalış timi, 3 dalgıç, bir İHA ve AFAD ekipleri katıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Sabah saatlerinde sevindirici haber geldi. Kayıp çocuklar, ekipler tarafından sağ olarak bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaptığı açıklamada, olayla ilgili detaylı incelemenin sürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA-DHA-İHA