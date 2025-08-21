Denizin Ortasında Mucize Kurtuluş! Batan Teknede Kaybolan Çocuklar Nasıl Hayatta Kaldı?

Muğla’da 8 kişinin bulunduğu teknenin batması sonucu kaybolan 2 çocuktan sevindiren haber geldi. Gece boyunca arama çalışmalarının devam ettiği bölgede çocukların yüzüp kayalıklara tırmanarak hayatta kaldığı ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Denizin Ortasında Mucize Kurtuluş! Batan Teknede Kaybolan Çocuklar Nasıl Hayatta Kaldı?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla’nın Milas ilçesi açıklarında dün akşam saatlerinde batan teknede kaybolan iki çocuk, sabah saatlerinde sağ olarak bulundu. Kurtarılan çocuklar tedavi altına alındı.

Denizin Ortasında Mucize Kurtuluş! Batan Teknede Kaybolan Çocuklar Nasıl Hayatta Kaldı? - Resim : 1
Kayıp çocukların tırmandığı kayalar
6’SI YÜZDÜ, 2 ÇOCUK KAYBOLDU

Ören Mahallesi’nden Akbük yönüne hareket eden “Demirhan” adlı fiber tekne, henüz bilinmeyen bir nedenle akşam saatlerinde battı.

Teknede bulunan 8 kişiden 6’sı yüzerek kayalıklara ulaştı. Ekipler tarafından kurtarılan bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Denizin Ortasında Mucize Kurtuluş! Batan Teknede Kaybolan Çocuklar Nasıl Hayatta Kaldı? - Resim : 2
Kurtarma çalışmalarından bir kare

ARAMALAR SONUÇ VERDİ

Kayıp iki çocuk için Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde başlatılan arama-kurtarma çalışmaları gece boyunca aralıksız sürdü. Arama çalışmalarına 3 bot, 1 helikopter, 2 dalış timi, 3 dalgıç, bir İHA ve AFAD ekipleri katıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Sabah saatlerinde sevindirici haber geldi. Kayıp çocuklar, ekipler tarafından sağ olarak bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaptığı açıklamada, olayla ilgili detaylı incelemenin sürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA-DHA-İHA

Etiketler
Muğla Tekne kayıp
Son Güncelleme:
Bursa'da Tekel Bayiine Silahlı Saldırı! Kurşun Yağdırdılar Tekel Bayiine Kurşun Yağdırdılar
İstanbul Valiliği’nden SMA/DMD Yardım Stantları İçin Flaş Karar İstanbul Valiliği’nden SMA/DMD Yardım Stantları İçin Flaş Karar
Batarya Canavarı Uygulamalar Belli Oldu! Powerbank Bile İşe Yaramıyor Batarya Canavarı Uygulamalar Belli Oldu! Powerbank Bile İşe Yaramıyor
Cem Küçük Bile Dayanamayıp Emekli Maaşlarına İsyan etti: Durum Vahim, Yarı Yarıya Fark Var Cem Küçük Bile Emekli Maaşlarına İsyan Etti
ÇOK OKUNANLAR
Hastanelerde Mesai Saatleri Değişti: Karar Sonrası Doktorlar Ayakta Hastanelerde Mesai Saatleri Değişti: Karar Sonrası Doktorlar Ayakta
Seray Sever Bodrum’da Ölümden Döndü! Lüks Aracı Pert Oldu, Gözyaşlarına Boğuldu Seray Sever Bodrum’da Ölümden Döndü
Hastanede Silahlı Saldırı! Ayrıldığı Eşini ve Arkadaşını Vurdu Hastanede Silahlı Saldırı! Ayrıldığı Eşini ve Arkadaşını Vurdu
Kayseri'de Feci Kaza! Yolcu Otobüsü 200 Metre Sürüklendi, Her Şeyi Biçti: 1 Ölü, 13 Yaralı Kayseri'de Feci Kaza! Yolcu Otobüsü 200 Metre Sürüklendi, Her Şeyi Biçti: 1 Ölü, 13 Yaralı
Meteoroloji'den Kritik Uyarı: Gök Gürültülü Sağanak Yağışa Dikkat! Gök Gürültülü Sağanak Yağışa Dikkat!