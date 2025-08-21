İstanbul Valiliği’nden SMA/DMD Yardım Stantları İçin Flaş Karar

İstanbul Valiliği, SMA/DMD hastalarına yönelik yardım toplama onaylarında stant izni olup olmadığına bakılmaksızın, yürütülen yardım toplama faaliyetleri ile ilgili olarak; metro giriş ve çıkışları ile köprü alt ve üst geçitlerinde, toplu taşıma durak ve istasyonlarında, sokak, cadde, çarşı, pazar, meydanlarda, yaya geçişini ve trafik akışını engelleyen kalabalık yerlerde, güvenlik zafiyeti oluşturabilecek mevkilerde tüm stantlar kaldırılarak yeniden kurulmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

İstanbul Valiliği’nden SMA/DMD Yardım Stantları İçin Flaş Karar
İstanbul Valiliği, Spinal Musküler Atrofi (SMA) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığının tedavi giderlerinin karşılanması için güvenlik zafiyeti olabilecek yerlerde kurulan sesli stantlarına izin verilmeyeceğini duyurdu.

VALİLİK İZNİNE BAKILMAYACAK

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "İlimizde hiçbir surette sesli yardım toplama faaliyetlerine müsaade edilmeyecektir. SMA/DMD hastalarına yönelik yardım toplama onaylarında stant izni olup olmadığına bakılmaksızın, yürütülen yardım toplama faaliyetleri ile ilgili olarak, metro giriş ve çıkışları ile köprü alt ve üst geçitlerinde, Toplu taşıma durak ve istasyonlarında, sokak, cadde, çarşı, pazar, meydanlarda, yaya geçişini ve trafik akışını engelleyen kalabalık yerlerde, güvenlik zafiyeti oluşturabilecek mevkilerde tüm stantlar kaldırılarak yeniden kurulmasına izin verilmeyecektir" denildi.

Kaynak: DHA

