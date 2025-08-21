Bursa'da Tekel Bayiine Silahlı Saldırı! Kurşun Yağdırdılar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa'nın İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tekel bayiinde, saat 04.00 sıralarında bir silahlı saldırı meydana geldi. Henüz kimliği veya kimlikleri belirlenemeyen şahıslar, plakası belirlenemeyen araçla işyerinin önüne gelip tekel bayisine defalarca ateş etti.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Tabancadan çıkan mermiler işyerinin camlarına isabet etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri işyerinde detaylı inceleme yaparken diğer ekipler, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA