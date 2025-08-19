Beyaz Saray'da 'Tuhaflıklar' Zirvesi: Diplomasi Yerini Mizaha Bıraktı... Kıyafet, Boy Sırası, Bronz Ten ve Hamburger

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupa Birliği’nin önde gelen liderlerini Beyaz Saray’da ağırladı. Önceki görüşmelerde zaman zaman yaşanan gergin anların aksine, bu buluşma daha yumuşak ve renkli diyaloglara sahne oldu. Almanya’dan Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb da toplantıya katılan liderler arasında yer aldı.

ŞUBAT’IN ARDINDAN ‘ŞIK’ BİR GERİ DÖNÜŞ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin önceki Beyaz Saray ziyaretinde takım elbise giymemesi, özellikle Trump cephesinden eleştiri almıştı. Ancak bu kez siyah takımıyla salona giren Ukrayna lideri, Trump’tan övgü aldı. “Bayıldım” diyen Trump’a Zelenskiy’nin “Bu sahip olduğumun en iyisi” şeklinde espirili yanıtı dikkat çekti.

Şubat ayında kıyafet seçimi üzerinden sert eleştirilerde bulunan Real America’s Voice sunucusu Brian Glenn bile bu defa övgüler yağdırdı. Zelenskiy ise Glenn’e takılarak, "Sen hala aynı takım elbisedesin, bak ben değiştirdim. Sen değiştirmedin" dedi. Sözleri salonda kahkahalarla karşılandı.

TRUMP’TAN AB LİDERLERİNE PEŞ PEŞE ÖVGÜLER

Trump, toplantı boyunca konuk liderlere bol bol iltifat etti. Ancak bazı yorumları alışılmışın dışında ifadeler taşıdı. Mark Rutte için "Harika bir beyefendi, genel olarak da harika bir siyasi lider”, Keir Starmer için “İnsanlar onu çok seviyor” dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a yönelik, “Onu en başından beri sevdim, şimdi daha da çok seviyorum” sözleriyle dikkat çekti. Trump İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi ise “Diğerlerinden daha uzun süredir görevde” diyerek ‘ilham kaynağı’ olarak tanımladı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb için fiziksel görünüme gönderme yaparak, “Daha önce hiç bu kadar iyi görünmemiştin” ifadesini kullanan Trump, Almanya’dan Friedrich Merz içinse “Onun arkadaşım olması bir onur” dedi. Trump’tan en ilginç yorum ise Merz’in bronz tenine geldi: “Bu bronzluğu nasıl yaptın? Ben de aynısını istiyorum.”

AİLE FOTOĞRAFINDAKİ BOY SIRALAMASI

Zirvenin sonunda çekilen geleneksel ‘aile fotoğrafı’ bu kez boy farklarıyla gündeme geldi. 1.98’lik Merz en dikkat çeken isim olurken, Trump’ın her zamanki en uzun lider olma unvanı tehlikeye girdi. 1.90’lık Trump’ın bu sefer Rutte ve Stubb ile aynı hizada durması, Macron’un ise neredeyse Trump’a yetişmiş görünmesi dikkatlerden kaçmadı.

TRUMP’TAN GAZETECİYE AZAR

Toplantı sırasında gazeteci Brian Glenn’in, posta yoluyla oy kullanma üzerine yönelttiği soruya Trump sert çıktı. “Konu dışı” diyerek tepki gösteren Trump, ardından konuyla ilgili uzun bir açıklama yapmaktan da geri durmadı. Trump, "Posta yoluyla oy kullanma varken gerçek bir demokrasi olamaz” ifadeleriyle görüşünü dile getirdi.

PUTİN ARAMASI PROGRAMI BÖLDÜ

Toplantının sonunda yaşanan bir diğer dikkat çekici gelişme ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den gelen telefondu. Trump, liderlerle görüşmesini yarıda keserek Putin’le konuşmaya geçti. AB liderlerinin akşam yemeği planları aksarken, Beyaz Saray mutfağında ‘acil durum hamburger stokları’ mizahi bir şekilde gündeme geldi.

GENEL OLARAK GERGİNLİK AZ, MİZAH BOL

Trump-Zelenskiy zirvesi bu kez tartışmalarla değil, samimi ve zaman zaman komik diyaloglarla gündeme geldi. Gerek liderler arası atışmalar gerekse Trump’ın ilginç yorumları, diplomasiye renk kattı. Her şeye rağmen, bu buluşma da Beyaz Saray tarihindeki unutulmaz anlar arasında yerini aldı.

