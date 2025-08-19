Filistin Yönetimi Harekete Geçti: Gazze İçin Komisyon Kuruluyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ‘geçici anayasa’ hazırlaması amacıyla bir komisyon kurulmasına ilişkin kararname yayımladı. Karar, Gazze'deki İsrail saldırılarını sonlandırmak kapsamında alındı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, geçici anayasa taslağı hazırlayacak bir komisyon kurulması için başkanlık kararnamesi yayımladı.

Söz konusu kararın, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının sona ermesi, işgal güçlerinin bölgeden çekilmesi ve Filistin Devleti’nin Gazze’de sorumluluğu üstlenmesinin ardından yapılacak genel seçimler hazırlıkları çerçevesinde alındığı bildirildi.

Filistin Yönetimi Harekete Geçti: Gazze İçin Komisyon Kuruluyor - Resim : 1

HALKIN GÖRÜŞLERİ DE ALINACAK

Kararnameye göre komisyonun, Bağımsızlık Bildirgesi, uluslararası hukuk ilkeleri, BM kararları, insan hakları sözleşmeleri ve ilgili antlaşmalarla uyumlu bir geçici anayasa hazırlamakla yetkili olacağı kaydedildi. Ayrıca kararnamenin alanlara göre teknik alt komisyonlar ile halkın görüşlerini alacak çevrim içi platform kurulmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Komisyona Muhammed el-Hac Kasım’ın başkanlık edeceği, sekreterliğini ise Munir Salameh’in üstleneceği ve 17 kişiden oluşan komisyon üyeleri arasında siyasetçi ve hukukçuların yer aldığı açıklandı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Filistin Gazze
