Dünyanın Gözü Beyaz Saray'da: Trump-Zelenskiy Görüşmesi Başladı

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi Beyaz Saray'ın kapısında karşıladı. Tokalaşan iki lider, görüşme için içeri girdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüşmenin "yolun sonu olmadığını" ancak barışa ulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Trump, görüşmeyle alakalı "Bu savaşı bitirmemiz lazım, Rusya'yı durdurmamız lazım" dedi.

