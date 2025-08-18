İsrail'in Gözaltına Aldığı Filistinli Bakandan Yeni Haber

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde "Gençlik Köyü"ne ziyareti esnasında gözaltına aldığı Filistin Kültür Bakanı İmad Hamdan ile beraberindeki heyeti, yaklaşık yarım saat sonra serbest bırakıldı. Görgü tanıkları, gözaltına alınanların yerel saatle 15.30'a kadar gözaltında tutulduğunu bildirdi.

Diğer yandan Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin bakanlık çalışanlarına saldırarak telefon ve kimlik kartlarına el koymasının ardından Hamdan İsrail güçlerince gözaltına alındı.

BİRÇOK GENÇ DE GÖZALTINDA

Ayrıca İsrail güçleri, Şarik Gençlik Forumu İcra Direktörü Bedir Zamaire ile Gençlik Köyü'nden aralarında kadınların bulunduğu çok sayıda genci de gözaltına aldı.

Bakan Hamdan, serbest bırakılmasının ardından basına yaptığı açıklamada "İşgal güçleri ve yerleşimcilerin bu küstahça uygulamaları, engellere ve zorluklara rağmen gençlik girişimlerini destekleme ve kültürel faaliyetleri sürdürme kararlılığımızı artıracaktır" dedi.

NE OLMUŞTU?

Ramallah'ın batısındaki Kefr Nima beldesinde, 35 dönümlük alana kurulu, çevre kültürünü teşvik eden "Gençlik Köyü", Şarik Gençlik Forumu tarafından hayata geçirilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistinli kaynaklara göre, bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1000'den fazla Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 18 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA