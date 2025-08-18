Rusya-Ukrayna Savaşı Hakkında Trump'tan Net Mesaj: 'Uykucunun Savaşını Bitiriyorum'

ABD Başkanı Trump, Ukrayna lideri Zelenskiy ile Beyaz Saray'daki görüşmesinden önce Rusya-Ukrayna savaşıyla alakalı dikkat çeken bir açıklama yaptı. Trump, savaşı sonlandıracağını vurgulayarak "Bu, benim değil, uykucu Joe Biden’ın savaşı. Ben sadece bunu durdurmak için buradayım, daha da sürdürmek için değil" dedi.

Şubat 2022'den beri devam eden Rusya-Ukrayna savaşı, binlerce insanın ölümüne yaralanmasına ve göç etmesine neden olurken, birçok kez ateşkes için arabuluculuğa başvuruldu ancak hiç sonuç çıkmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuk için gönüllü olarak İstanbul'da barış zirveleri düzenlemesi de süreci sonlandıramadı. İlk günden beri, dönemin başkanı Joe Biden ile savaşa fiilen dahil olan ABD'den ise süreçle ilgili yeni bir adım geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, savaşı sonlandırmak istediğini söylerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin hemen arkasından bugün de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşecek. Trump, Beyaz Saray'da ağırlayacağı Ukrayna lideri ile görüşme öncesinde ise, sahibi olduğu Truth Social hesabı üzerinden Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

'BEN BAŞKAN OLSAM SAVAŞ OLMAZDI'

ABD Başkanı, göreve geldikten sonra 6 ay içinde altı savaşı sona erdirdiğini söyleyerek, bunlardan birinin "nükleer felaketle sonuçlanma ihtimali olduğunu" da vurguladı. Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili eleştirileri işaret eden Trump, "Bu, benim değil, uykucu Joe Biden’ın savaşı. Ben sadece bunu durdurmak için buradayım, daha da sürdürmek için değil. Eğer ben Başkan olsaydım asla gerçekleşmezdi" diye konuştu.

Konuyla ilgili kendisinin tutumunu eleştiren kişileri de hedef alan Trump, "Ne yaptığımı çok iyi biliyorum ve yıllardır bu çatışmalar üzerinde çalışıp hiçbirini durduramayan insanların tavsiyelerine ihtiyacım yok. Onlar ‘aptal’ insanlar ve yalnızca mevcut Rusya/Ukrayna felaketini çözmeyi daha da zorlaştırıyorlar" dedi. Trump, "Tüm hafif sıklet ve kıskanç eleştirmenlerime rağmen her zaman yaptığım gibi bunu halledeceğim" diyerek açıklamasını noktaladı.

