Dünyanın Gözü Bu Zirvede! Zelenskiy ile Putin'in Yapacağı Görüşme İçin Tarih Verildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna Devlet Başkanlarıyla yaptığı kritik temasların ardından gözler, Putin ile Zelenskiy arasında yapılacak zirveye çevrildi. Tarihinin ne zaman yapılacağı belli oldu.

Tüm dünyanın gözü dün akşam ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında yapılan görüşmeye çevrilmişken, olası bir Putin-Zelenskiy görüşmesinin ne zaman yapılacağı belli oldu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupalı liderlerle Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'2 HAFTA İÇİNDE...'

Merz, Bir ara verildi ve bu sırada ABD Başkanı, Rus Devlet Başkanı ile telefonda görüştü ve Rusya Devlet Başkanı ile Ukrayna Devlet Başkanı arasında önümüzdeki 2 hafta içinde bir görüşme yapılacağına karar verildi” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’ya topraklarını terk etmesi gibi bir dayatma yapılamayacağının altını çizen Merz, "Rusya'nın, Ukrayna'dan Donbas bölgesini terk etmesini talep etmesi, açıkça belirtmek gerekirse ABD'nin Florida'yı bırakması gibi bir şeydir. Egemen bir devlet böyle bir kararı kolayca alamaz. Bu, Ukrayna'nın müzakereler sırasında kendisi vermesi gereken bir karardır” diye konuştu.

Merz, ABD'nin güvenlik garantileri vermeye hazır olduğunu ve bunu Avrupalılarla koordine edeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump da "Devlet Başkanı Putin ile Devlet Başkanı Zelenskiy arasında yeri henüz belirlenmemiş bir toplantı için hazırlıklara başladım. Bu görüşme gerçekleştikten sonra iki devlet başkanı ve benim de katılacağım üçlü bir toplantı yapacağız” açıklamasını yaptı.

