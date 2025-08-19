Trump'la Bir Araya Gelen Zelenskiy'den İlk Açıklama: 'Putin'le İkili Görüşmeye Hazırım'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili müzakereye hazır olduğunu bildirdi.

Ukrayna merkezli RBC-Ukraine ajansının haberine göre Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ev sahipliğinde Beyaz Saray'da düzenlenen toplantı sonrası gazetecilere değerlendirmede bulundu.

ABD ve Avrupa liderlerinin katılımıyla yapılması planlanan üçlü formatlı görüşme öncesi Putin ile ikili müzakereye hazır olduğunu ifade eden Zelenskiy, “sancılı sorunların” çözümünde liderlik düzeyinin önemine dikkat çekti.

ÖNCE İKİLİ, SONRA ÜÇLÜ GÖRÜŞME

Zelenskiy, “Dediğim gibi, liderlik düzeyinde her türlü formata hazırız. Çünkü tüm bu karmaşık ve sancılı sorunları ancak liderlik düzeyinde çözebiliriz. Bu nedenle Putin ile ikili bir görüşmeye hazır olduğumuzu teyit ettim ve tüm Avrupa liderleri tarafından da desteklendim ve ardından üçlü bir görüşme bekliyorum.” dedi.

'ABD'NİN BASKISINA İHTİYAÇ VAR'

Olası ikili görüşmede Putin’in masaya oturmayı kabul edip etmeyeceği ihtimalini de değerlendiren Zelenskiy, bunun için ABD’nin baskısına ihtiyaç duyulabileceğini söyledi. Putin ile doğrudan görüşmelerde toprak meselelerinin gündemde olacağını belirten Zelenskiy, bu konuyu ilk kez Trump ve ekibiyle haritalar üzerinden görüşme fırsatı bulduğunu da sözlerine ekledi.

Beyaz Saray’daki toplantıya ABD Başkanı Trump’ın yanı sıra NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katıldı.

Trump, 15 Ağustos’ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmiş, görüşme sonrasında nihai bir anlaşmaya varılmadığını açıklamıştı.

Kaynak: AA