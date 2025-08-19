Trump'la Bir Araya Gelen Zelenskiy'den İlk Açıklama: 'Putin'le İkili Görüşmeye Hazırım'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya lideri Vladimir Putin ile ikili görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde Beyaz Saray’da yapılan toplantının ardından konuşan Zelenskiy, “sancılı sorunların” ancak liderlik düzeyinde çözülebileceğini vurguladı. Görüşmenin gerçekleşmesi için ABD’nin baskısına ihtiyaç duyulabileceğini de dile getirdi.

Son Güncelleme:
Trump'la Bir Araya Gelen Zelenskiy'den İlk Açıklama: 'Putin'le İkili Görüşmeye Hazırım'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili müzakereye hazır olduğunu bildirdi.

Ukrayna merkezli RBC-Ukraine ajansının haberine göre Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ev sahipliğinde Beyaz Saray'da düzenlenen toplantı sonrası gazetecilere değerlendirmede bulundu.

ABD ve Avrupa liderlerinin katılımıyla yapılması planlanan üçlü formatlı görüşme öncesi Putin ile ikili müzakereye hazır olduğunu ifade eden Zelenskiy, “sancılı sorunların” çözümünde liderlik düzeyinin önemine dikkat çekti.

Trump'la Bir Araya Gelen Zelenskiy'den İlk Açıklama: 'Putin'le İkili Görüşmeye Hazırım' - Resim : 1

ÖNCE İKİLİ, SONRA ÜÇLÜ GÖRÜŞME

Zelenskiy, “Dediğim gibi, liderlik düzeyinde her türlü formata hazırız. Çünkü tüm bu karmaşık ve sancılı sorunları ancak liderlik düzeyinde çözebiliriz. Bu nedenle Putin ile ikili bir görüşmeye hazır olduğumuzu teyit ettim ve tüm Avrupa liderleri tarafından da desteklendim ve ardından üçlü bir görüşme bekliyorum.” dedi.

'ABD'NİN BASKISINA İHTİYAÇ VAR'

Olası ikili görüşmede Putin’in masaya oturmayı kabul edip etmeyeceği ihtimalini de değerlendiren Zelenskiy, bunun için ABD’nin baskısına ihtiyaç duyulabileceğini söyledi. Putin ile doğrudan görüşmelerde toprak meselelerinin gündemde olacağını belirten Zelenskiy, bu konuyu ilk kez Trump ve ekibiyle haritalar üzerinden görüşme fırsatı bulduğunu da sözlerine ekledi.

Trump'la Bir Araya Gelen Zelenskiy'den İlk Açıklama: 'Putin'le İkili Görüşmeye Hazırım' - Resim : 2

Beyaz Saray’daki toplantıya ABD Başkanı Trump’ın yanı sıra NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katıldı.

Trump, 15 Ağustos’ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmiş, görüşme sonrasında nihai bir anlaşmaya varılmadığını açıklamıştı.

Beyaz Saray'daki Kritik Zirve Sonrası Trump'tan İlk Açıklama: 'Üçlü Toplantı Yapacağız'Beyaz Saray'daki Kritik Zirve Sonrası Trump'tan İlk Açıklama: 'Üçlü Toplantı Yapacağız'Dünya
Alaska Zirvesi Sonrası Sürpriz ‘Putin’ İddiası! Trump’ın En Yakını Sızdırdı, Rusya'dan İlk TavizAlaska Zirvesi Sonrası Sürpriz ‘Putin’ İddiası! Trump’ın En Yakını Sızdırdı, Rusya'dan İlk TavizGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Volodimir Zelenskiy Donald Trump
Son Güncelleme:
İsrail'in Gözaltına Aldığı Filistinli Bakandan Yeni Haber İsrail'in Alıkoyduğu Filistinli Bakandan Yeni Haber
Beyaz Saray'daki Kritik Zirve Sonrası Trump'tan İlk Açıklama: 'Üçlü Toplantı Yapacağız' Beyaz Saray'daki Kritik Zirve Sonrası Trump'tan İlk Açıklama: 'Üçlü Toplantı Yapacağız'
'Söylediklerimin hepsi çıktı' Diyen Deprem Uzmanından Korkutan Uyarı! O Bölgeyi İşaret Etti: 7'nin Üzerinde Her An Olabilir 7'nin Üzerinde Her An Olabilir
Alışveriş Yapacaklar Dikkat! Türkiye'nin Dev Zincir Marketinde Banka Kartıyla Ödeme Yapmak Yasaklandı Banka Kartıyla Ödeme Yapmak Yasaklandı
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın Gözü Beyaz Saray'daydı... Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Putin'le İlgili Söyledikleri Gündem Oldu Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Söyledikleri Gündem Oldu
Odası Sosyal Medyada Gündem Olmuştu: 'Altın Varaklı' Avukat Cem Duman Tutuklandı 'Altın Varaklı' Avukat Tutuklandı
Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı Meteoroloji'den Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in İçinde Bulunduğu Otomobil Kaza Yaptı: 3 Yaralı Keskin Belediye Başkanı Trafik Kazası Geçirdi
Ünlü Futbolcudan FIFA'ya Tarihi Dava! Futbolda Tüm Dengeleri Değiştirecek Ünlü Futbolcudan FIFA'ya Tarihi Dava