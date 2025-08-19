Dünyanın Gözü Beyaz Saray'daydı... Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Putin'le İlgili Söyledikleri Gündem Oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın mikrofonu Beyaz Saray’daki zirvede açık unutuldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a söylediği “Kulağa delice geliyor ama Putin benim için anlaşma yapacak” sözleri şaşkınlık yarattı. O anlar kısa sürede dünya basınının gündemine taşındı.

Son Güncelleme:
Dünyanın Gözü Beyaz Saray'daydı... Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Putin'le İlgili Söyledikleri Gündem Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileriyle kameraların karşısına geçtiği sırada dikkat çeken bir an yaşandı. Trump’ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında söylediği sözler mikrofonlara yansıdı.

ABD Başkanı Trump’ın ev sahipliğinde Beyaz Saray’da gerçekleştirilen ve dünyanın merakla takip ettiği zirve sona erdi. Ukrayna krizi başta olmak üzere küresel gündeme ilişkin kritik başlıkların ele alındığı görüşme sonrası liderler basın mensuplarının karşısına çıktı.

Dünyanın Gözü Beyaz Saray'daydı... Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Putin'le İlgili Söyledikleri Gündem Oldu - Resim : 1

Trump, Zelenskiy ve AB liderleriyle birlikte basın toplantısı öncesi objektiflere poz verdi. Liderlerin toplu fotoğraf çekimi sırasında yaşanan bir an, zirveye damga vurdu.

TRUMP MİKROFONU UNUTTU

Trump’ın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a eğilerek “Kulağa delice geliyor ama Putin benim için anlaşma yapacak” dediği sırada mikrofonunun açık olduğu fark edilmedi. Ses salona yayılırken, bu sözler kameralar tarafından da kaydedildi.

Dünyanın Gözü Beyaz Saray'daydı... Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Putin'le İlgili Söyledikleri Gündem Oldu - Resim : 2

SÖYLEDİKLERİ GÜNDEM OLDU

Salonda bulunan gazeteciler ve görevliler Trump’ın sözlerini anbean duydu. Kısa süre içinde sosyal medyaya yansıyan o görüntüler, dünya basınında geniş yankı buldu. ABD Başkanı’nın sözleri, Putin ile yürütülen müzakerelerin seyrine ilişkin ipucu olarak değerlendirilirken, uluslararası kamuoyunda da tartışmalara yol açtı. Trump’ın sözlerinin diplomatik süreçte nasıl karşılık bulacağı ise merak konusu oldu.

Zelenskiy'le Görüşen Trump, Putin'i AradıZelenskiy'le Görüşen Trump, Putin'i AradıDünya

Trump'la Bir Araya Gelen Zelenskiy'den İlk Açıklama: 'Putin'le İkili Görüşmeye Hazırım'Trump'la Bir Araya Gelen Zelenskiy'den İlk Açıklama: 'Putin'le İkili Görüşmeye Hazırım'Dünya

Beyaz Saray'daki Kritik Zirve Sonrası Trump'tan İlk Açıklama: 'Üçlü Toplantı Yapacağız'Beyaz Saray'daki Kritik Zirve Sonrası Trump'tan İlk Açıklama: 'Üçlü Toplantı Yapacağız'Dünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Donald Trump Vladimir Putin
Son Güncelleme:
Trump'la Bir Araya Gelen Zelenskiy'den İlk Açıklama: 'Putin'le İkili Görüşmeye Hazırım' Trump'la Görüşen Zelenskiy'den İlk Açıklama
'Söylediklerimin hepsi çıktı' Diyen Deprem Uzmanından Korkutan Uyarı! O Bölgeyi İşaret Etti: 7'nin Üzerinde Her An Olabilir 7'nin Üzerinde Her An Olabilir
Maltepe, Kayışdağı, Pendik, Kartal, Çekmeköy ve Kadıköy'e Kritik Uyarı: Bugün Başlayacak Salı Sabahına Kadar Devam edecek Bugün Başlayacak Salı Sabahına Kadar Devam edecek
Zelenskiy'le Görüşen Trump, Putin'i Aradı Zelenskiy'le Görüşen Trump, Putin'i Aradı
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın Gözü Beyaz Saray'daydı... Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Putin'le İlgili Söyledikleri Gündem Oldu Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Söyledikleri Gündem Oldu
Odası Sosyal Medyada Gündem Olmuştu: 'Altın Varaklı' Avukat Cem Duman Tutuklandı 'Altın Varaklı' Avukat Tutuklandı
Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı Meteoroloji'den Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in İçinde Bulunduğu Otomobil Kaza Yaptı: 3 Yaralı Keskin Belediye Başkanı Trafik Kazası Geçirdi
Ünlü Futbolcudan FIFA'ya Tarihi Dava! Futbolda Tüm Dengeleri Değiştirecek Ünlü Futbolcudan FIFA'ya Tarihi Dava