BM 'Şok Edici' Diyerek Duyurdu: 2024’te Rekor Sayıda İnsani Yardım Çalışanı Hayatını Kaybetti

BM, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 2024’ün insani yardım çalışanları için en kanlı yıl olduğunu belirtti. Açıklamada, “383 insani yardım çalışanının ölümünün kayıtlara geçmesi şok edici ve bugüne kadarki en yüksek rakamdır” denildi.

Çalışanların çoğunun, kendi toplumlarına hizmet eden yerel personel olduğu vurgulanırken, bu kişilerin görevleri başındayken ya da evlerinde saldırıya uğradığı belirtildi. 2024 boyunca 308 yardım görevlisinin yaralandığı, 125’inin kaçırıldığı ve 45’inin gözaltına alındığı bilgisi de paylaşıldı.

ÖLÜMLER YÜZDE 31 ARTTI

Ölümlerin bir önceki yıla göre yüzde 31 arttığına dikkat çekilen raporda, yalnızca Gazze’de 181, Sudan’daki çatışmalarda ise 60 yardım çalışanının yaşamını yitirdiği kaydedildi. BM’ye göre, yardım çalışanlarına yönelik şiddet 2024’te 21 ülkede yükselişe geçti.

UNOCHA’nın verilerine göre, 14 Ağustos 2025 itibarıyla 265 insani yardım çalışanı daha öldürüldü. Açıklamada, bu saldırıların uluslararası insani hukukun ihlali olduğunun altı çizilerek, savaş ve afet bölgelerinde milyonlarca insanın yaşam kaynaklarının da tehlikeye atıldığı vurgulandı.

'ŞİDDET SON BULMALI'

BM Güvenlik Konseyi’nin, Mayıs 2024’te kabul ettiği 2730 sayılı kararla insani yardım çalışanlarının korunması gerektiğini teyit ettiği hatırlatılırken, hesap verebilirlik konusundaki eksikliklerin sürdüğü belirtildi. BM Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher ise saldırıları “uluslararası eylemsizlik ve ilgisizliğin utanç verici bir göstergesi” olarak niteledi. Fletcher, "Bu ölçekte, hiçbir hesap verme sorumluluğu olmadan gerçekleştirilen saldırılar, uluslararası eylemsizlik ve ilgisizliğin utanç verici bir göstergesidir. İnsani yardım topluluğu olarak, güç ve nüfuz sahibi olanların insanlık için harekete geçmesini, sivilleri ve yardım çalışanlarını korumasını ve faillerden hesap sormasını bir kez daha talep ediyoruz. Yardım çalışanlarına yönelik şiddet kaçınılmaz değil, son bulmalı." dedi.

Kaynak: AA