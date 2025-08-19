Zelenskiy'le Görüşen Trump, Putin'i Aradı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında samimi ve yapıcı bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini duyurdu.

Uşakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve bazı Avrupalı liderlerle gerçekleştirdiği görüşmenin hemen ardından Putin ile yaklaşık 40 dakika süren bir telefon görüşmesi yaptığını söyledi.

Görüşmenin Trump’ın inisiyatifiyle gerçekleştiğini vurgulayan Uşakov, Putin’in Alaska’da düzenlenen zirvedeki misafirperverliği ve iyi organizasyonu için Trump’a teşekkür ettiğini, ayrıca Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne yönelik kaydedilen ilerlemeyi de takdir ettiğini aktardı.

ÜÇLÜ GÖRÜŞME YAPILACAK MI?

Trump’ın, Beyaz Saray’da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle tamamlanan görüşmeler hakkında Putin’e bilgi verdiğini dile getiren Uşakov, “Putin ve Trump, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında görüşmelerin devam etmesine desteklerini belirttiler. Her iki lider, doğrudan Rusya ve Ukrayna müzakere heyeti temsilcilerinin seviyesinin yükseltilmesi fikrini müzakere ettiler.” dedi.

Uşakov, Rus ve Amerikan liderlerinin Ukrayna krizi ve diğer uluslararası güncel konularda temaslarını sürdürme konusunda anlaştığını ifade ederek, Putin’in görüşme sırasında Trump’ın Ukrayna krizine yönelik çabalarının önemine işaret ettiğini söyledi.

“Görüşme samimi ve oldukça yapıcı bir şekilde gerçekleşti.” diyen Uşakov, telefon diplomasisinin devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA