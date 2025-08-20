UCM’nin Savaş Suçlusu İlan Ettiği Netanyahu’ya Trump’tan Alkış! Katliamı Yok Saydı ‘Kahraman’ İlan Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, radyo sunucusu Mark Levin’e verdiği röportajda, Gazze’deki savaş nedeniyle eleştirilen Netanyahu için dikkat çeken ifadeler kullandı. Trump, "İyi bir adam. Mücadele ediyor. O bir savaş kahramanı, çünkü birlikte çalıştık. O bir savaş kahramanı. Sanırım ben de öyleyim” dedi.

UCM’NİN TUTUKLAMA EMRİNE TEPKİ

Trump, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu hakkındaki kararına da değinerek, “Onu hapse atmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı. Trump’ın bu sözlerle Netanyahu hakkında verilen UCM tutuklama emrini mi, yoksa İsrail’de süren yolsuzluk davalarını mı kastettiği ise anlaşılmadı.

UCM, 21 Kasım 2024’te yayımladığı kararda, Gazze Şeridi’nde yaşanan savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı aldığını açıklamıştı.

YOLSUZLUK DAVALARINA DA DEĞİNDİ

Netanyahu, uluslararası düzeyde hakkında verilen kararların yanı sıra ülkesinde de zor bir hukuk sürecinden geçiyor. İsrail Başbakanı, 2019’dan bu yana çeşitli yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanıyor. Trump daha önce yaptığı açıklamalarda, Netanyahu’nun bu davalardan aklanması gerektiğini savunmuştu.

İRAN AÇIKLAMASI DA GÜNDEMDEYDİ

Röportajında sadece Netanyahu’ya yönelik değerlendirmelerde bulunmayan Trump, İran’ın nükleer tesislerine yönelik geçmişte düzenlenen saldırılarda ABD’nin hava operasyonlarındaki ‘başarıya’ da yeniden vurgu yaptı.

GAZZE'DE KAYIPLAR ARTIYOR

İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlayan Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Son verilere göre, en az 62 bin 64 Filistinli yaşamını yitirirken, 156 bin 573 kişi ise yaralandı.

Kaynak: AA