Rusya-Ukrayna Savaşında Son Durum: Üç Kritik Zirve, Üç Belirsiz Sonuç

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş 2022 Şubat’tan beri devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska’da yaptığı görüşmenin ardından, Washington’da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle de bir araya geldi.

Görüşmelerde Rusya’nın toprak talepleri ve Ukrayna’nın güvenlik talepleri ön plana çıkarken, Hürriyet’ten Gürkan Emre Melikoğlu’nun haberine göre, bu zirvelerden. 3 belirsiz sonuç ortaya çıktı.

ÜÇLÜ ZİRVE NE ZAMAN?

ABD’deki zirvelerin ardından, Trump’ın Putin’i arayarak, Rusya-ABD-Ukrayna zirvesi için hazırlıklarına başladığını söylediği öğrenildi. ABD’deki zirveye katılan isimlerden Almanya Başbakanı Merz de görüşmenin 10 gün içinde yapılabileceğini söylemişti.

RUSYA HEPSİNİ İSTİYOR

Öte yandan, Ukrayna’nın Donetsk bölgesinin büyük bir bölümünü ele geçiren Rusya Luhansk’ı da neredeyse tamamen kontrol etmişti. Zaporojye ve Herson’da da benzer bir durum görülürlen, Rusya’nın kontrol ettiği bölgelerden Ukrayna’nın tamamında çekilmesini beklediği öğrenildi. Trump’ın da bu talepleri kabul ettiği iddia edildi. Rusya Ukrayna’nın Kırım’dan da vazgeçmesini talep ederken, Zelenskiy’nin de bu zirvelerde tavizler konusunda daha ılımlı bir ton kullandığı gözlendi.

Beyaz Saray'da çekilen aile fotoğrafı

UKRAYNA’NIN GÜVENLİK GARANTİLERİ

Putin’in Ukrayna’nın güvenlik garantisi taleplerine yeşil ışık yakması da ‘barış’ı hiç olmadığı kadar yaklaştıran gelişmelerden oldu. Ancak, ABD’nin güvenlik garantilerinde büyük rolu Avrupalı ülkelerin almasını istediği bildirildi.

Avrupalı liderler ise ABD’nin de aktif katılımını talep ettiği kaydedildi. Rusya’nın da NATO birliklerinin Ukrayna’da konuşlanmasını reddettiği kamuoyuna yansıdı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da ülkesine uzun vadeli garantiler verilmeden barışın olmayacağını söylemesi bunu doğruladı.

