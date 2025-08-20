İsrail'den Skandal İşgal Planını Onay! 1 Milyon Filistinli Tehdit Altında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail, katliama devam ettiği ve abluka altına aldığı Gazze kentini tamamen işgal etmeye yönelik planını resmen onayladı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in sunduğu kapsamlı işgal planına onay verdi. Plan, yaklaşık 1 milyon Filistinlinin bölgenin güneyine zorla yerinden edilmesini de içeriyor.

GECE YARISI TOPLANTISI, SABAH ONAYI

İsrail basınından The Times of Israel’in aktardığına göre, dün gece saatlerinde Genelkurmay Başkanı Zamir ve üst düzey askeri yetkililerle yapılan toplantının ardından Savunma Bakanı Katz, sabah saatlerinde Gazze kentinin işgali planını resmen onayladı. Aynı toplantıda, sivil nüfusun kitlesel olarak göç ettirilmesine ilişkin hazırlıklar da gündeme alındı.

İsrail ordusu, planlanan işgal operasyonuna "Gideon’un Savaş Arabaları II" adını verdi. Bu isim, 17 Mayıs’ta Gazze Şeridi’nde başlatılan ve ilk işgal dalgasını temsil eden operasyonun devamı niteliğinde. 18 Mart’ta ateşkesi bozan İsrail, bu tarihten itibaren saldırılarını yoğunlaştırmıştı.

60 BİN YEDEK ASKER GÖREVE ÇAĞRILDI

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Gazze kentini işgal hazırlıkları kapsamında İsrail ordusu, 60 bin yedek askeri silah altına alma kararı aldı. Göreve çağrılacak askerlerin tamamının işgal operasyonuna doğrudan katılması beklenmiyor. Ancak operasyonun uzaması halinde bu sayının 130 bine çıkarılabileceği belirtiliyor.

1 MİLYON FİLİSTİNLİYE YENİ GÖÇ DAYATMASI

Savunma Bakanı Katz’ın onayladığı plan sadece askeri değil, demografik bir hamle anlamına da geliyor. İşgal planının en tartışmalı kısmı ise Gazze kentinde yaşayan yaklaşık bir milyon Filistinlinin güneye sürülmesini hedefleyen hazırlıkların başlaması oldu. Uluslararası kamuoyunda "zorla yerinden etme" olarak tanımlanan bu tür uygulamalar, savaş suçu kapsamına girebiliyor.

Kaynak: AA