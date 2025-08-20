Fransa’da Şok Ölüm: Ünlü Fenomen Raphael Graven Canlı Yayında Hayatını Kaybetti

Ünlü yayıncı Jean Pormanove, Fransa’da yaptığı canlı yayın sırasında hayatını kaybetti. Nice savcılığı ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlatırken, genç yayıncının geçmişte şiddete maruz kaldığı anlar yeniden gündeme geldi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fransa’nın Nice kenti yakınlarındaki Contes bölgesinde yaşayan Jean Pormanove adıyla bilinen Raphael Graven, 17 Ağustos Pazar gecesi yaptığı canlı yayın sırasında uyurken yaşamını yitirdi. Yayını takip eden arkadaşı, ölüp ölmediğini kontrol etmek için önce uzaktan pet şişe attı, ardından yanına giderek kontrol ettiğinde cansız bedeniyle karşılaştı. O anların ardından yayın aniden kesildi.

Fransa’da Şok Ölüm: Ünlü Fenomen Raphael Graven Canlı Yayında Hayatını Kaybetti - Resim : 1
Fenomen isim günlerce eziyet gördü.

Graven’ın ölümünü yakın dostu ve yayıncı Owen Cenazandotti duyurdu. Cenazandotti, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Hepinizden onun anısına saygı göstermenizi ve son anlarını paylaşmamanızı rica ediyorum. Altı yıldır yan yana, hiç ayrılmadan… Seni çok özleyeceğiz” sözleriyle arkadaşına veda etti.

OTOPSİ YAPILACAK

Nice Savcılığı, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenebilmesi için otopsi yapılmasına karar verdi. Yetkililer, şu ana kadar şüpheli bir duruma rastlanmadığını açıkladı. Ancak Graven’ın geçmişte katıldığı yayınlarda şiddete maruz kaldığı görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı biliniyor. Le Parisien’in haberine göre genç yayıncı, başka içerik üreticileri tarafından dövülmüş, boğulmuş ve paintball silahıyla vurulmuştu.

Fransa’da Şok Ölüm: Ünlü Fenomen Raphael Graven Canlı Yayında Hayatını Kaybetti - Resim : 2
Jean Pormanove canlı yayında kötü muameleye maruz kalmıştı.

Fransa Dijital Geçiş Bakanı Clara Chappaz ise yaşananları “tam bir dehşet” olarak nitelendirdi. Çevrimiçi platformların, yasadışı ve zararlı içeriklerin yayılmasını engelleme yükümlülüğüne dikkat çeken Chappaz, “Bu tür bir başarısızlığın hiçbir yerde yeri yok” dedi.

‘Dikkat Et Bebeğim’ Repliğiyle Ünlenmişti: Ortadan Kaybolan Banu Berberoğlu Yıllar Sonra Geri Döndü! En Büyük Pişmanlığını Açıkladı‘Dikkat Et Bebeğim’ Repliğiyle Ünlenmişti: Ortadan Kaybolan Banu Berberoğlu Yıllar Sonra Geri Döndü! En Büyük Pişmanlığını AçıkladıMagazin
Film Değil Gerçek! Yemek Videosu Çeken Fenomenlere Araba Çarptı: İşte Akılalmaz O AnlarFilm Değil Gerçek! Yemek Videosu Çeken Fenomenlere Araba Çarptı: İşte Akılalmaz O AnlarGözden Kaçmasın

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
fenomen Canlı Yayın
Son Güncelleme:
Kritik Kararı Beyaz Saray Duyurdu: 'Putin Sonraki Aşamaya Geçiyor' Kritik Kararı Beyaz Saray Duyurdu: 'Putin Sonraki Aşamaya Geçiyor'
Fenerbahçe Deprem Üstüne Deprem! Göztepe Maçı Sonrası Jose Mourinho 4 Yıldıza Kapıyı Gösterdi: İşte Takımdan Ayrılacak Olan İsimler… Jose Mourinho 4 Yıldızına Kapıyı Gösterdi
Ve Resmen Açıklandı! Süper Lig’de Yılın Transferi, Hoş Geldin Burak Yılmaz Gaziantep FK'da Burak Yılmaz Dönemi
ABD’de Erin Kasırgası Alarmı! Bir Ada Tahliye Ediliyor Kasırga Alarmı! Bir Ada Tahliye Ediliyor
ÇOK OKUNANLAR
Balıkesir Beşik Gibi! 4.3 Büyüklüğünde Bir Deprem Daha Balıkesir Beşik Gibi! Yine Deprem Oldu
Gözaltına Alınmıştı... Ünlülerin Kuyumcusu 'Ersan Diamond' Sessizliğini Bozdu: 'Mafya Üyesi Değilim, Düşman Kazandım' Ünlülerin Kuyumcusu 'Ersan Diamond' Sessizliğini Bozdu
Bakanlık Duyurdu: Yüksek Takipçili 30 Sosyal Medya Hesabına Erişim Engeli Yüksek Takipçili 30 Sosyal Medya Hesabına Erişim Engeli
Otomobil Ağaca Ok Gibi Saplandı, Doğum Gününde Feci Şekilde Can Verdi Doğum Gününde Feci Şekilde Can Verdi
Kritik Kararı Beyaz Saray Duyurdu: 'Putin Sonraki Aşamaya Geçiyor' Kritik Kararı Beyaz Saray Duyurdu: 'Putin Sonraki Aşamaya Geçiyor'