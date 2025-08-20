ABD’de Erin Kasırgası Alarmı! Bir Ada Tahliye Ediliyor

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde yaklaşan Erin Kasırgası nedeniyle Hatteras Adası’nda zorunlu tahliye emri verildi. Kasırga doğrudan karaya vurmayacak olsa da şiddetli fırtınalar ve seller bekleniyor. Dare bölgesinde acil durum ilan edildi.

ABD’de Erin Kasırgası Alarmı! Bir Ada Tahliye Ediliyor
ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde, Atlantik Okyanusu’ndan yaklaşan Erin Kasırgası nedeniyle alarm verildi. Yetkililer, kasırganın etkisi altındaki Hatteras Adası sakinleri için zorunlu tahliye emri çıkardı.

ADA HALKINA SEL UYARISI

Dare bölgesinde acil durum ilan edilirken, ada halkına şiddetli sel uyarısı da yapıldı. Kasırganın saatte 165 kilometre hızla ilerlediği ve "Kategori 2" seviyesinde olduğu bildirildi.

Meteoroloji uzmanları, Erin Kasırgası’nın doğrudan karaya vurmasının beklenmediğini ancak bölgede tehlikeli dalgalar, şiddetli fırtınalar ve kıyı kesimlerde sellere yol açabileceğini belirtti. Yetkililer, tahliye sürecinin güvenli şekilde tamamlanması için tüm ekiplerin hazır beklediğini açıkladı.

Kaynak: AA

