ABD'yi Kasırga Vurdu, En Az 21 Can Kaybı

ABD’de şiddetli fırtına ve kasırga etkili oldu. Kentucky ve Missouri eyaletlerinde hayatı felç eden kasırga neticesinde en az 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kentucky Valisi Andy Beshear, yaptığı açıklamada, şiddetli fırtına ve kasırga nedeniyle en az 14 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini verdi. Missouri eyaleti yetkilileri de eyaletin farklı noktalarında etkisini gösteren şiddetli fırtına ve kasırga sonucunda ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğünü kaydetti.

Yetkililer, ayrıca olumsuz hava olaylarının bölgedeki evlerde hasara yol açtığını, yaralıların ise hastanelere kaldırıldığını kaydetti.

Kaynak: DHA