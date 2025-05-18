İsrail'in Korkunç Planı Ortaya Çıktı! Gazze Üçe Bölünecek

Gazze'deki katliamlarına devam eden İsrail'in bölgeyle ilgili planları ortaya çıktı. Paylaşılan haritada, İsrail'in Gazze'yi üçe bölerek katı bir yönetim sistemiyle Filistin halkını baskılamayı planladığı görüldü.

İsrail'in Korkunç Planı Ortaya Çıktı! Gazze Üçe Bölünecek

İsrail, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılarına 19 Ocak 2025 tarihindeki ateşkes uzlaşmasına rağmen devam ediyor. Tarihi bir insanlık trajedisi yaşayan Filistin halkının geleceği ve Gazze bölgesinin akıbeti tüm dünya tarafından endişeyle takip edilirken, İngiliz medyası çarpıcı bir iddiayı kaleme aldı.

İsrailli diplomatlara dayandırılan haberde İsrail'in planı bir haritayla anlatıldı. Hamas ile bir ateşkes imzalanmaması halinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'deki insanları sıkı bir şekilde kontrol altında tutan 3 kıyı kesimine sıkıştırmayı düşündüğü belirtildi.

İsrail'in Korkunç Planı Ortaya Çıktı! Gazze Üçe Bölünecek - Resim : 1

BÖLGELER ARASI SEYAHAT YASAĞI

Bu bölgelerin İsrail güçleri tarafından ablukaya alınıp her türlü insani yardımın da askeri denetim sonrası bölgeye gönderilmesine izin verileceği ifade edildi. Bölünmüş bu bölgeler arasındaki geçişin de ancak İsrail'in onayıyla mümkün olabileceği aktarıldı. Söz konusu planla, 2 milyona yakın Gazzelinin bölgeler arası serbest dolaşım hakkı gasp edilecek.

Gazze'de yaşayanların evlerinden zorla çıkarılıp başka bölgelerde yaşamaya zorlanacağı bu sistemde, İsrail'in el koyduğu bölgelerdeki tüm altyapıyı yok edeceği de öğrenildi. Bunun amacının ise yaşamı daha da zorlaştırmak olduğu anlaşılıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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