Fransa'yı Kasırga Vurdu, Ölü Sayısı Artıyor

Kasırga dolayısıyla adada 160 bin eve elektrik, 310 bin eve su ve 139 bin eve de internet hizmeti sağlanamıyor.

Valilik, ada halkından dikkatli olmalarını ve seyahatleri sınırlandırmalarını talep etti. Hızı saatte 155 kilometreye ulaşan kasırgada, araçların sürüklendiği ve binaların çatılarının uçtuğu kaydedilirken hayatını kaybedenlerin sayısını da 4’e yükseldiği açıklandı.

Kaynak: DHA