Fransa'yı Kasırga Vurdu, Ölü Sayısı Artıyor

Fransa’nın denizaşırı topraklarından biri olan Reunion Adası'nı Garance Kasırgası vurdu. Meydana gelen kasırga felaketi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 4’e yükseldiği öğrenildi.

Fransa'yı Kasırga Vurdu, Ölü Sayısı Artıyor

Kasırga dolayısıyla adada 160 bin eve elektrik, 310 bin eve su ve 139 bin eve de internet hizmeti sağlanamıyor.

Fransa'yı Kasırga Vurdu, Ölü Sayısı Artıyor - Resim : 1

Valilik, ada halkından dikkatli olmalarını ve seyahatleri sınırlandırmalarını talep etti. Hızı saatte 155 kilometreye ulaşan kasırgada, araçların sürüklendiği ve binaların çatılarının uçtuğu kaydedilirken hayatını kaybedenlerin sayısını da 4’e yükseldiği açıklandı.

Fransa'yı Kasırga Vurdu, Ölü Sayısı Artıyor - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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