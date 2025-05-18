Eurovision’a Damga Vuran Protesto: 'Filistin İçin Barış ve Adalet'

İsviçre'de düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması öncesinde İspanya devlet televizyonu RTVE'den dikkat çeken bir destek geldi. Kanal, "Filistin için barış ve adalet" yazılı bir mesaj yayımlayarak, kendisini ceza vermekle tehdit eden Avrupa Yayın Birliği'ni eleştirdi.

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Eurovision’a Damga Vuran Protesto: 'Filistin İçin Barış ve Adalet'

İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen 2025 Eurovision Şarkı Yarışması sona erdi. Avusturya'nın kazandığı yarışmada ikinci olan İsrail'e Gazze katliamları nedeniyle gösterilen tepkiler geceye damga vururken, İspanya devlet televizyonu RTVE'nin yarışma öncesi yaptığı yayın tüm dünyada takdir topladı.

RTVE, Eurovision Şarkı Yarışması canlı yayınına geçmeden önce İspanyolca ve İngilizce dillerinde "İnsan hakları söz konusu olduğunda, sessizlik bir seçenek değildir. Filistin için barış ve adalet" yazılı bir mesaj yayımladı. Kanalın bu girişimi sosyal medyada oldukça fazla sayıda destek aldı.

Eurovision’a Damga Vuran Protesto: 'Filistin İçin Barış ve Adalet' - Resim : 1

İSPANYA'YA CEZA TEHDİDİ

İspanya devlet televizyonu, Eurovision'un ikinci yarı finalinde İsrail'in Gazze'de öldürdüğü 50 binden fazla insanı hatırlatmış ve sonrasında EBU, İsrail'den bu şekilde bahsetmesi halinde RTVE'ye ceza verileceği tehdidinde bulunmuştu.

RTVE'nin Eurovision yayınındaki yorumcuları Tony Aguilar ve Julia Varela, İsrail'i temsil eden Yuval Raphael'in sahne almadan önce yayımlanan tanıtım videosunda, "Bu yıl RTVE, Eurovision'dan İsrail'in festivale katılımını tartışmasını istedi. Birleşmiş Milletlere göre, Gazze'deki İsrail saldırılarının kurbanları 50 bini aştı ve bunların arasında 15 binden fazlası çocuk. Bu, herhangi bir ülkeye karşı bir dilekçe değil, barış, adalet ve insan haklarına saygı çağrısıdır" ifadelerini kullanmıştı.

İspanya'da hükümet ortağı Sumar ittifakının girişimi sonrasında RTVE, nisan ayında EBU'ya yaptığı başvuruda Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail'in katılımı konusunda tartışma açılmasını talep etmiş ancak bu kabul edilmemişti.

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Kaynak: AA

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