Kritik Kararı Beyaz Saray Duyurdu: 'Putin Sonraki Aşamaya Geçiyor'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve arkasından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmelerin arkasından Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili bir barış ihtimali gündeme gelirken, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump ile Putin arasındaki görüşmeye dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Trump'ın savaşın sona ermesi için barış çabalarına yıllar süren çıkmazın ardından bir hareketlilik getirdiğini söyleyen Leavitt, "Alaska’daki ikili görüşmeler son derece verimli geçti ve iki lider arasında birçok kilit noktada anlaşmaya varıldı. Bu da Anchorage’deki toplantıdan sadece 48 saat sonra, dün Beyaz Saray’da gerçekleşen ikinci aşama görüşmelerine kapı araladı. Hepinizin bildiği gibi, burada Avrupalı liderlerin yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de vardı. Hepsi, Başkan Trump ile görüşmek, ivmeyi sürdürmek ve kalıcı bir barış için çalışmak üzere buraya geldiler" diye konuştu.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt

'PUTİN SONRAKİ AŞAMAYI KABUL ETTİ'

ABD Başkanı'nın dün Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine değinen Leavitt, "Putin barış sürecinin bir sonraki aşamasını başlatmayı, yani Başkan Zelenskiy ile görüşmeyi kabul etti. Gerekirse bunun ardından Başkan Putin, Başkan Zelenskiy ve Başkan Trump arasında üçlü bir toplantı gerçekleştirilecek. Başkanın da belirttiği gibi, Başkan Yardımcısı Vance, Dışişleri Bakanı Rubio ve Özel Temsilci Witkoff, bunun en kısa sürede gerçekleşmesi için Rusya ve Ukrayna ile koordinasyon içinde olacaklar" dedi.

Trump'ın "barışın başkanı olduğunu söyleyen Leavitt, "Kendisiyle ABD’nin liderliği dünya sahnesine geri dönmüştür. Trump, özgür dünyanın tartışmasız liderliği statüsünü Amerika’ya geri kazandırmıştır. Başkan, her iki liderle görüşmeleri sürdürmeye devam ediyor" ifadesini kullandı.

'TRUMP İKİ TARAFI DA DAHA İYİ ANLIYOR'

ABD Başkanı'nın niçin Putin ile bir anlaşmaya ulaşılabileceğine inandığı yönünde bir soru alan Leavitt, önceki yönetim konuşmayı reddederken Başkan Trump’ın diplomasiyi ilerletme ve açık diyaloğu savunduğunu ifade etti. Leavitt, "İşte bu yüzden Başkan hem telefonla birkaç görüşme yaptı hem de geçen cuma Başkan Putin ile yüz yüze bir toplantı gerçekleştirdi. Ayrıca Başkan Zelenskiy ile de onlarca defa görüştü, Beyaz Saray’da ağırladı. Şimdi her iki tarafın da ne istediğini ve neyi feda etmek zorunda kalacağını daha iyi anlıyor. Trump’ın her zaman söylediği gibi, iyi bir anlaşmaya varmak için her iki tarafın da masadan biraz mutsuz ayrılması gerek" dedi.

'İKİ LİDER BİR ARAYA GELMEK İSTEDİ'

Putin ve Zelenskiy arasındaki ikili görüşmeye ilişkin bir soruya Leavitt, "Başkan bu konuda her iki liderle de konuştu ve her iki lider de bir araya gelme isteğini ifade etti. Dolayısıyla ulusal güvenlik ekibimiz, her iki ülkenin de bunu gerçekleştirmesine yardımcı olacak" diye konuştu. Leavitt, "Savaşta tartışılması ve karara bağlanması gereken anlaşmazlık alanları var ve bunlar, iki ülke tarafından ele alınmalı. Bu nedenle Başkan, bu iki ülkenin doğrudan diplomasiye girmesini istiyor" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sarayı’nın Putin’in Zelenskiy ile ikili görüşmeye kesin surette onay vermediğine ilişkin açıklamasına ilişkin bir soruya cevap veren Leavitt, "ABD hükümeti ve Trump yönetimi, Rusya ve Ukrayna arasında ikili görüşmenin gerçekleşmesi için çalışıyor" dedi.

Kaynak: İHA