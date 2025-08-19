Trump’tan Flaş Açıklama: Putin-Zelenskiy Görüşmesi Yolda

ABD Başkanı Donald Trump, Putin ve Zelenskiy arasında bir görüşme ayarladığını duyurdu. Trump ayrıca, "Sanırım düşündüğümden biraz daha iyi anlaştıkları gerçeği var" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska ve Beyaz Saray zirvelerinin ardından Fox News’a yaptığı açıklamada Ukrayna-Rusya krizinde yeni bir sayfa açtıklarını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında bir görüşme organize ettiğini belirten Trump, "Bunu bir nevi ayarladım. Kararları onlar verecek, biz 7 bin mil uzaktayız" dedi.

Trump, işlerin yolunda gitmesi halinde üçlü bir zirveyle anlaşmayı nihayete erdireceğini vurguladı.

'İYİ ANLAŞMASALAR GÖRÜŞMEYİ AYARLAYAMAZDIM'

Trump, Putin ve Zelenskiy’nin arasındaki ilişkinin beklenenden iyi olduğunu ifade ederek, "Sanırım onların belki de düşündüğümden biraz daha iyi anlaştıkları gerçeği var, aksi takdirde bu ikili zirveyi ayarlayamazdım. Onun yerine üçlü bir görüşme ayarlardım. Ama bence biraz daha iyi gidiyor. Çok büyük bir düşmanlıkları vardı" dedi.

Putin’in anlaşmaya sıcak bakmayabileceğini, ancak Ukrayna’nın 'çok toprak alacağını' belirten Trump, barış sürecinde umutlu olduğunu belirtti.

Kaynak: FOX News

