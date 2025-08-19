ABD'deki Zirveden Sonra Rusya, Ukrayna'yı Vurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ukrayna Enerji Bakanlığı, Rus ordusunun Poltava bölgesindeki enerji tesislerine insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırılar, Washington’da ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerin katılımıyla gerçekleşen zirvenin hemen ardından yapıldı.

2 BİN 900 SALDIRI...

Bakanlık, saldırılarda Poltava’daki enerji tesislerinin hedef alındığını ve büyük çaplı yangınların çıktığını bildirdi. Ancak vurulan tesislerin isimleri açıklanmadı. Bakanlık, Rusya’nın Mart 2025’ten bu yana Ukrayna’daki enerji altyapısına 2 bin 900 kez saldırı düzenlediğini vurguladı.

'PUTİN BARIŞ İSTEMİYOR'

Poltava Valiliği, saldırılarda can kaybı yaşanmadığını, ancak Lubny ilçesinde bin 471 hane ve 119 tüzel kişinin elektriksiz kaldığını belirtti. Kremenchuk Belediye Başkanı Vitalii Maletskyi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun kentte enerji ve ulaşım altyapısını hedef aldığını ifade etti. Maletskyi, “Zelenskiy, Beyaz Saray’da adil barış için görüşmeler yaparken, Putin’in ordusu Kremenchuk’a büyük bir saldırı başlattı. Onlarca patlama oldu. Putin barış istemiyor, Ukrayna’yı yıkmak istiyor. Ancak tüm suçlar için hesap verecek. Asla unutmayacağız ve affetmeyeceğiz” dedi.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırıda Ukrayna ordusuna yakıt tedarik eden bir petrol rafinerisinin vurulduğunu duyurdu, ancak rafinerinin adını belirtmedi. Poltava bölgesinde bulunan Kremenchuk’taki rafineri, Ukrayna’nın en büyük petrol rafinerisi olarak biliniyor ve daha önce de Rus saldırılarında defalarca hedef alınmıştı. Ukrayna makamları, rafinerinin operasyonel durumu hakkında bilgi vermezken, saldırının enerji altyapısına ciddi zarar verdiği ve bölgede yoğun dumanların yükseldiği bildirildi.

Saldırılar, Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik sistematik Rus saldırılarının bir parçası olarak değerlendirilirken, Ukrayna Enerji Bakanlığı, uluslararası toplumu Rusya’ya karşı daha sert yaptırımlar uygulamaya ve kritik altyapıyı korumak için ek destek sağlamaya çağırdı.

Kaynak: İHA