ABD'deki Zirveden Sonra Rusya, Ukrayna'yı Vurdu

Ukrayna Enerji Bakanlığı, Rus ordusunun Poltava’daki enerji tesislerine İHA ve füzelerle saldırdığını duyurdu. Rusya, Kremenchuk’taki bir petrol rafinerisini hedef aldığını belirtirken, saldırılar büyük yangınlara neden oldu.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ukrayna Enerji Bakanlığı, Rus ordusunun Poltava bölgesindeki enerji tesislerine insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırılar, Washington’da ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerin katılımıyla gerçekleşen zirvenin hemen ardından yapıldı.

2 BİN 900 SALDIRI...

Bakanlık, saldırılarda Poltava’daki enerji tesislerinin hedef alındığını ve büyük çaplı yangınların çıktığını bildirdi. Ancak vurulan tesislerin isimleri açıklanmadı. Bakanlık, Rusya’nın Mart 2025’ten bu yana Ukrayna’daki enerji altyapısına 2 bin 900 kez saldırı düzenlediğini vurguladı.

'PUTİN BARIŞ İSTEMİYOR'

Poltava Valiliği, saldırılarda can kaybı yaşanmadığını, ancak Lubny ilçesinde bin 471 hane ve 119 tüzel kişinin elektriksiz kaldığını belirtti. Kremenchuk Belediye Başkanı Vitalii Maletskyi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun kentte enerji ve ulaşım altyapısını hedef aldığını ifade etti. Maletskyi, “Zelenskiy, Beyaz Saray’da adil barış için görüşmeler yaparken, Putin’in ordusu Kremenchuk’a büyük bir saldırı başlattı. Onlarca patlama oldu. Putin barış istemiyor, Ukrayna’yı yıkmak istiyor. Ancak tüm suçlar için hesap verecek. Asla unutmayacağız ve affetmeyeceğiz” dedi.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırıda Ukrayna ordusuna yakıt tedarik eden bir petrol rafinerisinin vurulduğunu duyurdu, ancak rafinerinin adını belirtmedi. Poltava bölgesinde bulunan Kremenchuk’taki rafineri, Ukrayna’nın en büyük petrol rafinerisi olarak biliniyor ve daha önce de Rus saldırılarında defalarca hedef alınmıştı. Ukrayna makamları, rafinerinin operasyonel durumu hakkında bilgi vermezken, saldırının enerji altyapısına ciddi zarar verdiği ve bölgede yoğun dumanların yükseldiği bildirildi.

Saldırılar, Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik sistematik Rus saldırılarının bir parçası olarak değerlendirilirken, Ukrayna Enerji Bakanlığı, uluslararası toplumu Rusya’ya karşı daha sert yaptırımlar uygulamaya ve kritik altyapıyı korumak için ek destek sağlamaya çağırdı.

Beyaz Saray'da 'Tuhaflıklar' Zirvesi: Diplomasi Yerini Mizaha Bıraktı... Kıyafet, Boy Sırası, Bronz Ten ve HamburgerBeyaz Saray'da 'Tuhaflıklar' Zirvesi: Diplomasi Yerini Mizaha Bıraktı... Kıyafet, Boy Sırası, Bronz Ten ve HamburgerDünya

Dünyanın Gözü Bu Zirvede! Zelenskiy ile Putin'in Yapacağı Görüşme İçin Tarih VerildiDünyanın Gözü Bu Zirvede! Zelenskiy ile Putin'in Yapacağı Görüşme İçin Tarih VerildiDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
Ukrayna ABD Rusya
Son Güncelleme:
Lucas Torreira’dan 4’üncü Kez Ayrılan Devrim Özkan Hastanelik Oldu! Bir Kez Daha Bıçak Sırtına Yattı Devrim Özkan Hastanelik Oldu
İsrail Gazze'de Ölüm Kusuyor... Son 24 Saatte 60 Can Kaybı! İsrail Gazze'de Ölüm Kusuyor... Son 24 Saatte 60 Can Kaybı!
Sanat Camiasını Yasa Boğan Trajik Veda! 007 James Bond’un Efsanevi İsmiydi: Usta Sanatçı Doğum Gününe Bir Gün Kala Hayatını Kaybetti Usta Sanatçı Hayatını Kaybetti
İran, 'Futbolda Büyü' Soruşturmasıyla Çalkalanıyor: 2 Gözaltı, 50 Şüpheli! İran Ligi'nde 'Büyü' Soruşturması... 2 Gözaltı!
ÇOK OKUNANLAR
Sanat Camiasını Yasa Boğan Trajik Veda! 007 James Bond’un Efsanevi İsmiydi: Usta Sanatçı Doğum Gününe Bir Gün Kala Hayatını Kaybetti Usta Sanatçı Hayatını Kaybetti
Fenerbahçe Deprem Üstüne Deprem! Göztepe Maçı Sonrası Jose Mourinho 4 Yıldıza Kapıyı Gösterdi: İşte Takımdan Ayrılacak Olan İsimler… Jose Mourinho 4 Yıldızına Kapıyı Gösterdi
Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi
Trafikte Yeni Dönem! Tüm Araçlarda Zorunlu Olacak, Son Tarih 1 Ocak Trafikte Yeni Dönem! Tüm Araçlarda Zorunlu Olacak, Son Tarih 1 Ocak
Dünyanın Gözü Beyaz Saray'daydı... Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Putin'le İlgili Söyledikleri Gündem Oldu Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Söyledikleri Gündem Oldu