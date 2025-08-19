İsrail Gazze'de Ölüm Kusuyor... Son 24 Saatte 60 Can Kaybı!

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 60 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda ayrıca 343 kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze'deki ağır saldırıları sürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin bilgiler paylaşıldı. Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 60 ölü ve 343 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 10 bin 518 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 44 bin 532 kişinin yaralandığı ifade edildi.

YARDIM SIRASINDA SALDIRI

Gazze'de İsrail-ABD güdümlü yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana 1996 kişinin öldürüldüğü, 14 bin 898 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Yardım almaya çalışırken son 24 saatte 31 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 197'sinin yaralandığı bilgisine yer verildi.

AÇLIKTAN ÖLENLERİN SAYISI 266'YA ÇIKTI

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 3 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 112'si çocuk olmak üzere 266'ya yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 62 bin 64'e, yaralıların sayısının 156 bin 573'e ulaştığı bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

