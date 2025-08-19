Güney Kore'de Raydan Çıkan Tren İşçilere Çarptı... 2 Ölü

Güney Kore'de raydan çıkan tren, bölgede çalışan işçilere çarptı. 2 işçi yaşamını yitirdi, 4 işçi de yaralandı.

Güney Kore'de Raydan Çıkan Tren İşçilere Çarptı... 2 Ölü
Güney Kore’nin Cheongdo kasabasında, bugün saat 10.50’de, Dongdaegu-Jinju seferini yapan Mugunghwa Treni raydan çıktı. Tren, şiddetli yağış sonrası rayları kontrol eden İşçilere çarptı.

Kazada 2 işçi hayatını kaybederken, 4’ü ağır 5 işçi yaralandı. Trende bulunan 89 yolcu ise yara almadı.

Kazanın nedenine dair soruşturma başlatıldı.

Etiketler
Güney Kore kaza
