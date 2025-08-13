Güney Kore Tarihinde Bir İlk! Eski First Lady Kim Keon Hee’ye Büyük Şok

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un eşi Kim Keon Hee’nın hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Güney Kore'nin eski First Lady'si ‘delil karartma’ şüphesiyle tutuklandı. Güney Kore tarihinde ilk kez hem bir eski devlet başkanı hem de eşi aynı dönemde tutuklanmış oldu.

Güney Kore'de siyaset gündemini hareketlendiren bir gelişme yaşandı. Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un eşi Kim Keon Hee, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde "delil karartma" şüphesiyle tutuklandı.

Güney Kore Tarihinde Bir İlk! Eski First Lady Kim Keon Hee’ye Büyük Şok - Resim : 1
Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve eşi Kim Keon Hee

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Seul Merkez Bölge Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmada, Özel Savcı Min Joong-ki tarafından yapılan tutuklama talebi değerlendirildi.

Hakim karşısına çıkan Kim Keon Hee, suçlamaları reddederek sağlık sorunlarını gerekçe gösterip tutuksuz yargılanmak istediğini belirtti. Ancak mahkeme, delil karartma riskinin bulunduğuna kanaat getirerek tutuklama kararı verdi.

Güney Kore Tarihinde Bir İlk! Eski First Lady Kim Keon Hee’ye Büyük Şok - Resim : 2

TEK KİŞİLİK HÜCREYE YERLEŞTİRİLDİ

Kararın ardından Kim, Seul’ün güneybatısında bulunan Seul Nambu Gözaltı Merkezi'ne sevk edilerek tek kişilik bir hücreye yerleştirildi.

Güney Kore Tarihinde Bir İlk! Eski First Lady Kim Keon Hee’ye Büyük Şok - Resim : 3

TARİHTE BİR İLK

Güney Kore tarihinde ilk kez hem bir eski devlet başkanı hem de eşi aynı dönemde tutuklanmış oldu.

NE OLMUŞTU?

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024’te muhalefeti “devlet karşıtı eylemler” içinde olmakla suçlayarak sıkıyönetim ilan etmişti. Bu karar sonrasında görevden uzaklaştırılan Yoon, 19 Ocak'ta tutuklanmış, ancak 7 Mart’ta yaptığı itiraz üzerine serbest bırakılmıştı.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, özel savcı Cho Eun-suk’un başvurusu üzerine, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol için yeni bir tutuklama kararı vermişti.

Kaynak: DHA

