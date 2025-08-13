Suriye Dışişleri Bakanı Türkiye’ye Geliyor

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, bugün Türkiye'ye geliyor. Dışişleri Bakanlığı, Şeybani'nin bugün bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin 13 Ağustos 2025 tarihinde Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, 13 Ağustos 2025 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir” ifadelerine yer verildi.

Ziyaret kapsamında ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve ortak gündemdeki konuların ele alınması bekleniyor.

Kaynak: DHA

