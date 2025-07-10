Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol İkinci Kez Tutuklandı

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Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, Yoon’un delilleri karartma ihtimalinin yüksek olduğu gerekçesiyle tutuklama talebinin kabul edildiği bildirildi. Eski başkan, görevini kötüye kullanmak, resmi belgelerde sahtecilik yapmak ve yetkilerini suistimal etmek gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya. Ayrıca savcılık, Yoon’un kaçma ihtimaline de dikkat çekti.

Bu karar sonrası gözaltına alınan Yoon, Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkemenin talebi onaylamasının ardından, Seul Gözaltı Merkezi’nde tutuklu kalmaya devam edeceği açıklandı.

Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024’te muhalefeti “devlet karşıtı eylemler” içinde olmakla suçlayarak sıkıyönetim ilan etmişti. Bu adım, Ulusal Meclis’in azil süreci başlatmasına neden olmuştu. Görevden uzaklaştırılan Yoon, 19 Ocak'ta tutuklanmış, ancak 7 Mart’ta yaptığı itiraz üzerine serbest bırakılmıştı.

Kaynak: DHA