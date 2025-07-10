Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol İkinci Kez Tutuklandı

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, özel savcı Cho Eun-suk’un başvurusu üzerine, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol için yeni bir tutuklama kararı verdi.

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol İkinci Kez Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, Yoon’un delilleri karartma ihtimalinin yüksek olduğu gerekçesiyle tutuklama talebinin kabul edildiği bildirildi. Eski başkan, görevini kötüye kullanmak, resmi belgelerde sahtecilik yapmak ve yetkilerini suistimal etmek gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya. Ayrıca savcılık, Yoon’un kaçma ihtimaline de dikkat çekti.

Bu karar sonrası gözaltına alınan Yoon, Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkemenin talebi onaylamasının ardından, Seul Gözaltı Merkezi’nde tutuklu kalmaya devam edeceği açıklandı.

Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024’te muhalefeti “devlet karşıtı eylemler” içinde olmakla suçlayarak sıkıyönetim ilan etmişti. Bu adım, Ulusal Meclis’in azil süreci başlatmasına neden olmuştu. Görevden uzaklaştırılan Yoon, 19 Ocak'ta tutuklanmış, ancak 7 Mart’ta yaptığı itiraz üzerine serbest bırakılmıştı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Güney Kore
Sosyal Medya Trump'ın Yeni Gafını Konuşuyor: Liberya Başkanının İngilizcesini Övdü, Olanlar Oldu... Sosyal Medya Trump'ın Yeni Gafını Konuşuyor
6 Saatten Az Uyursanız Vücudunuza Ne Olur? Bilim İnsanları Uyardı 6 Saatten Az Uyursanız Vücudunuza Ne Olur? Bilim İnsanları Uyardı
ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Bir Araya Gelecek ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Bir Araya Gelecek
Rüya Dünyasında Yolculuğa Çıkan Burçlar Belli Oldu! Gözlerini Kapattıkları Anda... Rüya Dünyasında Yolculuğa Çıkan Burçlar Belli Oldu! Gözlerini Kapattıkları Anda...
ÇOK OKUNANLAR
Real Madrid'in Hezimetinin Ardından Arda Güler Hedefte! Demediklerini Bırakmadılar Arda Güler Hedefte! Demediklerini Bırakmadılar
Osimhen'den Fenerbahçe'ye Büyük Kıyak Osimhen'den Fenerbahçe'ye Büyük Kıyak
Şile Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Özgür Kabadayı Gözaltına Alındı Şile Belediyesi'ne Operasyon
İslam Memiş, 'Şov Yeni Başlıyor' Diyerek Tarih Verdi: Altından Daha Çok Kazandıracak İslam Memiş, 'Şov Yeni Başlıyor' Diyerek Tarih Verdi: Altından Daha Çok Kazandıracak
Fahrettin Altun'a Yeni Görev: İletişim Başkanlığı'na Burhanettin Duran Atandı İletişim Başkanlığı'na Burhanettin Duran Atandı