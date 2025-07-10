Sosyal Medya Trump'ın Yeni Gafını Konuşuyor: Liberya Başkanının İngilizcesini Övdü, Olanlar Oldu...

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ABD Başkanı Donald Trump, bu kez Liberya Devlet Başkanı Boakai’ye karşı yaptığı gafla gündeme geldi. ABD Başkanı, dün Beyaz Saray’da ağırladığı resmi dili İngilizce olan Liberya liderinin İngilizcesini övdü. Trump, "Çok güzel İngilizce konuşuyorsun, harika. Bu kadar güzel konuşmayı nereden öğrendin? Çok ilginç” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump'ın, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani'nin konuşmasını, "Bu harika ama sadece adınızı ve ülkenizi söylerseniz harika olur." cümlesiyle kesmesi de eleştirilere neden oldu.

CNN muhabiri Larry Madowo ise önce "Başkan Trump, Liberya Devlet Başkanı'na İngilizceyi nereden öğrendiğini sordu. Ne kadar iyi İngilizce. Güzel İngilizce. Bu kadar güzel konuşmayı nereden öğrendin?" Liberya'da resmi dil İngilizcedir." paylaşımını yaparak Trump'a tepkisini dile getirdi.

Madowo, Liberya Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin kendisine, Liberya Devlet Başkanı'nın, Başkan Trump'ın İngilizce sorusundan rahatsız olmadığını ilettiklerini belirtti.

'BİR ABD'Lİ OLARAK LİBERYA BAŞKANINDAN ÖZÜR DİLERİM'

Trump’ın gafı sosyal medyanın gündemine otururken, bir sosyal medya kullanıcısı da Trump'ı eleştirerek kendisinin entelektüel açıdan ne kadar yoksun olduğunu belirtti ve "Bir Amerikalı olarak, Liberya Başkanı'ndan özür dilerim” diye yazdı.

Bir diğer sosyal medya kullanıcısı da "Bu, çok utanç verici! Trump, Liberya Devlet Başkanı'na 'Çok iyi İngilizce konuşuyorsun, nerede eğitim aldın?' diyor. Trump, Liberya'nın nerede olduğunu veya resmi dilinin İngilizce olduğunu bile bilmiyor!" açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA-İHA