ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Bir Araya Gelecek

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenecek ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında görüşecek.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Bir Araya Gelecek
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Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenecek ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya gelecek.

Her iki ülkenin dışişleri bakanlıkları tarafından doğrulanan görüşme, Rubio ile Lavrov arasında gerçekleşecek ikinci yüz yüze temas olacak. İki bakan, ilk kez geçtiğimiz şubat ayında Suudi Arabistan’da bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu ilk buluşma, Trump yönetiminin Rusya ile ilişkileri yeniden şekillendirme ve Ukrayna’daki savaşı diplomatik yollarla sonlandırma çabalarının bir yansıması olarak değerlendirilmişti.

Rubio, göreve başlamasının ardından ilk kez Asya’yı ziyaret ediyor. Kuala Lumpur’daki temasları kapsamında ASEAN üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla ve Malezya hükümetinden üst düzey yetkililerle görüşmeler yapması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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