Görevden Alınan Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'a Bir Dava Daha

Görevden alınan eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’a, yetkiyi kötüye kullanma suçlaması yöneltildi. Sıkıyönetim ilanıyla başlayan süreçte Yoon hakkında daha önce de “ayaklanma” suçlamasıyla dava açılmıştı. Yeni suçlamada henüz gözaltı kararı alınmadığı öğrenildi.

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Görevden Alınan Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'a Bir Dava Daha

Görevden alınan Güney Kore’nin eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’a yönelik suçlamalara bir yenisi daha eklendi. Seul Yüksek Savcılığı'na bağlı özel soruşturma biriminden yapılan açıklamada, Yoon’un devlet başkanlığı görevindeyken yetkisini kötüye kullandığı öne sürüldü. Soruşturma ekibi, “İlgili şüpheleri kapsamlı bir şekilde araştıracak, sanık ve suç ortaklarına yönelik iddiaların mahkeme tarafından tamamen kabul edilmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı. Yeni suçlamaya ilişkin şu ana kadar herhangi bir gözaltı kararı alınmadı.

Yoon Suk Yeol, 3 Aralık’ta muhalefeti "devlet karşıtı faaliyetlerde bulunmakla" suçlayarak sıkıyönetim ilan etmişti. Bu karar sonrası Ulusal Meclis azil süreci başlatmış, Yoon’un yetkileri askıya alınmıştı. Tutuklu kaldığı 52 günün ardından serbest bırakılan eski başkan, Anayasa Mahkemesi’nin azil kararını onamasıyla görevinden resmen alınmıştı.

Öte yandan Yoon hakkında azil sürecinden bağımsız olarak, "ayaklanma" suçlamasıyla bir ceza davası açıldı. İlk duruşmada kendini savunan Yoon, suçlamaları reddederek, “Sıkıyönetim uygulaması bir darbe değildir” ifadesini kullanmıştı. Soruşturma ve dava süreci halen devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Güney Kore Yoon Suk Yeol Soruşturma
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