Gerilim Tırmanıyor! Hindistan’dan Tansiyonu Yükseltecek Hamle: Pakistan Uçuşlarına O Tarihe Kadar Yasak

Hindistan’ın Keşmir bölgesinde 22 Nisan’da meydana gelen 26 kişinin öldüğü saldırının ardından İslamabad ve Yeni Delhi arasında gerilim tırmanıyor. Hindistan, hava sahasını 23 Mayıs'a kadar Pakistan'a ait ya da Pakistan tarafından işletilen tüm uçuşlara kapattığını duyurdu. Pakistan da 24 Nisan 2025 itibarıyla Hindistan’a ait tüm hava yolu şirketlerinin ülke hava sahasını kullanmasını yasaklamıştı.

Gerilim Tırmanıyor! Hindistan’dan Tansiyonu Yükseltecek Hamle: Pakistan Uçuşlarına O Tarihe Kadar Yasak

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Saldırıyı Pakistan merkezli "Direniş Cephesi (TRF)" adlı grup üstlenmişti. Pakistan yönetimi, saldırıda herhangi bir rolü olduğunu reddederek tarafsız soruşturma çağrısında bulunmuştu.

Gerilimin artmasının ardından iki komşu ülke birbirlerine karşı diplomatik hamlelerde bulunmuştu. Karşılıklı olarak vizeler iptal edilmiş, diplomat sayılarına sınırlama getirilmişti. Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

PAKİSTAN SUÇLAMALARI REDDETTİ

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

HİNDİSTAN DA HAVA SAHASINI KAPATTI

India Today gazetesinin haberine göre, Hindistan hükümeti, Pakistan'a ait sivil ve askeri uçakların Hint hava sahasını kullanmasını yasaklayan havacılık bildirisi (NOTAM) yayımladı.

NOTAM'da, kısıtlamanın, Pakistan tarafından işletilen veya kiralanan tüm uçakları kapsadığı ve bugünden itibaren 23 Mayıs'a kadar geçerli olacağı belirtildi.

Su Kaynakları Ortalığı Karıştırdı: Pakistan'dan Hindistan'a 'Savaş' TehdidiSu Kaynakları Ortalığı Karıştırdı: Pakistan'dan Hindistan'a 'Savaş' TehdidiSpor

Kaynak: AA-İHA

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