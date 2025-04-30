Ülke Tarihinin En Büyük Yangını! İsrail Alevlere Teslim: Yangın Askeri Üsse Sıçradı, 6 Ülkeden Acil Yardım İstediler

İsrail'in Beyt Şemeş kenti ve Kudüs'ün 5 farklı noktasında orman yangını çıktı. Alevler şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangının kontrolden çıkması nedeniyle Kudüs ile Tel Aviv arasındaki otoyol trafiğe kapatıldı. Sürücüler araçlarını terk edip yaya olarak bölgeden kaçmaya çalıştı, 4 araç yandı. Mahsur kalanlar ise kurtarma ekipleri tarafından bölgeden tahliye edildi.

5 YERLEŞİM YERİ TAHLİYE EDİLDİ

İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA), Kudüs tepelerini saran yangınlarda şu ana kadar 12 kişinin duman zehirlenmesi nedeniyle tedavi edildiğini açıkladı. Yayılan alevler nedeniyle en az 5 yerleşim yeri de tahliye edildi.

ORDU KONUŞLANDIRILDI

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e yangınlarla mücadele için askeri güç konuşlandırması çağrısında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ulusal bir acil durum içindeyiz. Hayatları kurtarmak ve alevleri kontrol altına almak için tüm mevcut güçleri yoğunlaştırmamız gerekiyor" denildi. Talebin ardından İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, orduya Kudüs tepelerindeki yangınlarla mücadelede yardım emri verdi.

ÜLKE TARİHİNİN EN BÜYÜK YANGINLARINDAN BİRİ

İsrail İtfaiyesi, Kudüs ile Tel Aviv arasında ormanlık alanda çıkan yangının ülke tarihinin en büyük yangınlarından biri olduğunu açıkladı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail itfaiyesi Kudüs Bölge Sorumlusu Shmulik Friedman, ülke tarihindeki en büyük yangınlardan biriyle mücadele ettiklerini duyurdu. Friedman, basına yaptığı açıklamada, "Çok büyük bir orman yangınının ortasındayız, belki de bu ülkede şimdiye kadar görülen en büyük yangın” ifadesini kullandı.

İsrail itfaiyesinin yangınları kontrol altına almaktan "çok uzak" olduğunun altını çizen Friedman, yangına neyin sebep olduğunu henüz tespit edemediklerini belirtti. İsrail’de, Kudüs ile Tel Aviv arasındaki Eştaol Ormanı'nda bugün başlayan yangınlar sebebiyle şu ana kadar 5 yerleşim yeri tahliye edildi.

6 ÜLKEDEN YARDIM TALEBİ

İsrail, yangına müdahale için aralarında Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin olduğu 6 ülkeden uluslararası yardım talebinde bulundu. İsrail itfaiyesi, 12 yangın söndürme uçağı ve 50 kurtarma ve yangın söndürme ekibiyle şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.

YANGIN ASKERİ ÜSSE SIÇRADI

Kudüs'teki şiddetli yangının, İsrail ordusuna bağlı bir askeri üsse de sıçradığı öğrenildi. Yangının İsrail'e bağlı İsrail zırhlı birliklerine ait olduğu belirtilirken, çok sayıda İsrail askerinin ise mahsur kaldığı öğrenildi.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA YANGIN ÇIKMIŞTI

Öte yandan, Kudüs'te geçtiğimiz hafta çarşamba ve perşembe günleri çıkan yangında 10 bin dönümlük alan küle dönmüş, yangını 100 itfaiye ekibi 20 saatten fazla süren çalışmaların ardından kontrol altına almıştı.

Kaynak: AA-İHA