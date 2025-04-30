İran ve ABD Arasında Kritik Temas! Müzakere Yeri Belli Oldu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile 3 Mayıs’ta Roma’da yapılacak dördüncü tur müzakereleri hakkında konuştu. Müzakerelerin yerinin ev sahibi Umman tarafından belirlendiğini belirten Arakçi ‘Nerede yapılacağı üzerinde vakit harcamak önemli bir konu değil’ dedi. Arakçi, müzakere öncesinde Fransa, Almanya ve İngiltere ile de Cuma günü bir toplantı yapılacağını belirti.

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İran ve ABD Arasında Kritik Temas! Müzakere Yeri Belli Oldu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bugün düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

NEDEN ROMA’DA OLACAK?

Arakçi, 3 Mayıs’ta ABD ile yapılacak dördüncü tur dolaylı müzakerelere ilişkin de konuştu. Müzakerelerin teknik ve lojistik sebeplerden dolayı Roma’da gerçekleşeceğini vurgulayan Arakçi ‘ Müzakerelerin nerede yapılacağı üzerinde vakit harcamak önemli ve temel bir konu değil. Müzakerelerin yeri ev sahibi Umman tarafından belirleniyor’ dedi.

İran ve ABD Arasında Kritik Temas! Müzakere Yeri Belli Oldu - Resim : 1

'ÇÖZÜME KAVUŞMASINI İSTİYORUZ'

Arakçi, müzakere öncesinde Fransa, Almanya ve İngiltere ile cuma günü bir toplantı yapılacağını belirterek şöyle konuştu: Üç Avrupa ülkesi bana göre benimsedikleri yanlış politikalar nedeniyle şu anda müzakerelerde daha az etkili bir konuma geldiler. Ancak bu durum bizim arzu ettiğimiz bir şey değil. Bu nedenle bir sonraki müzakere turunu onlarla Roma’da gerçekleştirmeye hazırız. Ayrıca bu konunun küresel bir anlayış çerçevesinde çözüme kavuşmasını istiyoruz. Avrupa ile müzakerelerimizi sürdürüyoruz ancak asıl görüşmeler şu anda ABD ile yapılıyor.

İran ve ABD Arasında Kritik Temas! Müzakere Yeri Belli Oldu - Resim : 2

'İHTİLAFLARIN FARKINDAYIZ'

ABD’nin İran’a yönelik son uyguladığı yaptırımlara da değinen Arakçi, ‘Müzakereler devam ederken karşı tarafın provokatif adımlar atması, onların bu sürece ne kadar ciddi yaklaştıklarını sorgulamamıza neden olabilir. Elbette ABD’deki farklı görüşler ve lobiler arasındaki ihtilafların farkındayız ve bütün gelişmeleri takip ediyoruz. Zaten her müzakere, anlaşmazlıklar üzerine kurulur. Eğer bir ihtilaf olmasaydı, müzakere de olmazdı’ dedi.

Kaynak: İHA

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