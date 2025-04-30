Çin'in Taykonot Ekibi Dünya'da Döndü

Çin’in Dünya yörüngesindeki Tiengong Uzay İstasyonu’nda görev yapan taykonot ekibi, 6 ayın sonunda görevlerini tamamlayarak Dünya'ya dönüş yaptı.

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Çin'in Taykonot Ekibi Dünya'da Döndü

Çin’in Dünya yörüngesindeki Tiengong Uzay İstasyonu’nda görev yapan “Shenzhou-19” taykonot ekibi, altı aylık görevlerini tamamlayarak başarıyla Dünya’ya döndü.

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Wang Haoze, Cai Xuzhe ve Song Lingdong’u taşıyan “Shenzhou-19” kapsülü, Gobi Çölü’ndeki Dongfeng iniş alanına güvenli şekilde indi.

Ekip, uzay istasyonundan bu sabah ayrıldıktan sonra, kapsül yörünge çevresinde beş tur attı. Yaklaşık 7,5 saatlik yolculuğun ardından kapsül başarılı bir şekilde Dünya’ya ulaştı.

Kaynak: DHA

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