Dallas'ın Yıldızı Priscilla Pointer Hayatını Kaybetti
‘Dallas’ dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Priscilla Pointer, 100 yaşında hayatını kaybetti.
ABD'li oyuncu Priscilla Pointer’in, 100 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.
‘Dallas’ dizisinde ‘Pamela Ewing’ karakterinin annesi ‘Rebecca Barnes Wentworth' rolüyle tanınan Priscilla Pointer’ın ölüm haberini oğlu yazar ve yönetmen David Irving açıkladı.
HUZUR EVİNDE ÖLDÜ
Pointer'ın huzurevinde hayatını kaybettiği bildirildi.
Öte yandan Priscilla Pointer, 1977'te Mr. Goodbar, 1985'te The Falcon and the Snowman, 1986'da Blue Velvet filmlerinde de rol almıştı.
Kaynak: DHA
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