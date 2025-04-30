Dallas'ın Yıldızı Priscilla Pointer Hayatını Kaybetti

‘Dallas’ dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Priscilla Pointer, 100 yaşında hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Dallas'ın Yıldızı Priscilla Pointer Hayatını Kaybetti

ABD'li oyuncu Priscilla Pointer’in, 100 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.

‘Dallas’ dizisinde ‘Pamela Ewing’ karakterinin annesi ‘Rebecca Barnes Wentworth' rolüyle tanınan Priscilla Pointer’ın ölüm haberini oğlu yazar ve yönetmen David Irving açıkladı.

Dallas'ın Yıldızı Priscilla Pointer Hayatını Kaybetti - Resim : 1

HUZUR EVİNDE ÖLDÜ

Pointer'ın huzurevinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Öte yandan Priscilla Pointer, 1977'te Mr. Goodbar, 1985'te The Falcon and the Snowman, 1986'da Blue Velvet filmlerinde de rol almıştı.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Heyelan Faciasında Baba ve 2 Kızına Mezar Olan İstasyonun Sahibinden Kan Donduran Savunma Heyelan Faciasında Baba ve 2 Kızına Mezar Olan İstasyonun Sahibinden Kan Donduran Savunma
İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı'nın Tutukluluğuna İtiraz Edilecek İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı'nın Tutukluluğuna İtiraz Edilecek
Ne İstanbul Ne Ankara Ne de İzmir Türkiye'nin En Yaşanabilir 10 İli Belli Oldu! Listeye Giren Şehirlere Çok Şaşıracaksınız İşte Türkiye'nin En Yaşanabilir 10 İli
Melen Çayı'nda Rafting Keyfi: Sezon Yoğun Başladı Melen Çayı'nda Rafting Keyfi: Sezon Yoğun Başladı
ÇOK OKUNANLAR
TOKİ'den 2+1 ve 3+1 Hazır Daire Fırsatı! Son Tarih Verildi, Başvuran Tapuyu Alacak TOKİ'den 2+1 ve 3+1 Hazır Daire Fırsatı! Son Tarih Verildi, Başvuran Tapuyu Alacak
Ehliyet Yenilemek İçin Son Tarih Yaklaşıyor: 15 TL Yerine 4 bin 423 Lira Ödemeyin! Ehliyet Yenilemek İçin Son Tarih Yaklaşıyor
SGK Harekete Geçti: SSK, Bağkur Fark Etmiyor! 81 İlde Emekliye Çifte Zam SGK Harekete Geçti: SSK, Bağkur Fark Etmiyor! 81 İlde Emekliye Çifte Zam
Geçen Hafta Borsada En Fazla Hisse Geri Alımı Yapan 10 Şirket Belli Oldu Geçen Hafta Borsada En Fazla Hisse Geri Alımı Yapan 10 Şirket Belli Oldu
İyi Kurbanlık Nasıl Seçilir? Hayvanın Etli mi Yoksa Yağlı mı Olduğu Böyle Belli Oluyor İyi Kurbanlık Nasıl Seçilir? Hayvanın Etli mi Yoksa Yağlı mı Olduğu Böyle Belli Oluyor