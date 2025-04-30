Heyelan Faciasında Baba ve 2 Kızına Mezar Olan İstasyonun Sahibinden Kan Donduran Savunma

Samsun’da baba ve 2 kızının hayatını kaybettiği heyelan faciasının gerçekleştiği akaryakıt istasyonu sahibi Mehmet Zeki Gedikli’nin ifadesi ortaya çıktı. Gedikli ‘Olayın olduğu yerdeki kayalar sertti ve duvar statüsündeydi. Kaya sert olduğundan istinat duvarı yapma gereği duymadık. 2 yıl önce o duvardan kara yoluna taş düşüyordu. Bu kazada bir kusurum bulunmuyor, suçsuzum’ diyerek kendini savundu.

Son Güncelleme:
Heyelan Faciasında Baba ve 2 Kızına Mezar Olan İstasyonun Sahibinden Kan Donduran Savunma

27 Nisan akşamı Samsun’un Canik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda yaşanan facia yürekleri yaktı. İstasyonda otomobilini yıkayan bir aile heyelan sonrası enkazın altında kaldı. Anne Çiğdem Kaya yaralı olarak kurtarılırken, faciada baba Adem Kaya, kızları 5 yaşındaki Açelya ve 7 yaşındaki Alya hayatını kaybetti.

Heyelan Faciasında Baba ve 2 Kızına Mezar Olan İstasyonun Sahibinden Kan Donduran Savunma - Resim : 1

'KUSURUM YOK'

Açılan soruşturma sonrasında tutuklanan 80 yaşındaki akaryakıt istasyonu sahibi Mehmet Zeki Gedikli’nin ifadesi ‘Pes’ dedirtti. İstasyonda sert kayalardan dolayı istinat duvarı yapmaya gerek duymadıklarını söyleyen Gedikli ‘Benim işletmemin hemen yakınında dinamitler patlatıldı ve tekrar inşaat yapıldı. Bölge de çok fazla yağış aldı. Kayanın üzerindeki malzemenin esneyip düştüğünü düşünüyorum. 2 yıl önce o duvardan kara yoluna taş düşüyordu. Bu kazada bir kusurum bulunmuyor, suçsuzum’ dedi.

Heyelan Faciasında Baba ve 2 Kızına Mezar Olan İstasyonun Sahibinden Kan Donduran Savunma - Resim : 2

'2 YIL ÖNCE DE TAŞ DÜŞÜYORDU'

İş yerinin arsasının kendisine ait olduğunu, belediyeden gerekli izin ve ruhsatları aldıklarını belirten Gedikli, kendini şöyle savundu: Olayın olduğu yerdeki kayalar sertti ve duvar statüsündeydi. Kaya sert olduğundan istinat duvarı yapma gereği duymadık. Belediye de daha sonra incelemesini yaptı ama bize duvar yapılması gerektiği yönünde uyarmadı. Ben işletmeyi açtığımda başka bir inşaat vardı o bölgede. İklim koşulları da bu kadar yağışlı değildi. Benim işletmemin hemen yakınında dinamitler patlatıldı ve tekrar inşaat yapıldı. Bölge de çok fazla yağış aldı. Kayanın üzerindeki malzemenin esneyip düştüğünü düşünüyorum.

Heyelan Faciasında Baba ve 2 Kızına Mezar Olan İstasyonun Sahibinden Kan Donduran Savunma - Resim : 3

NE OLMUŞTU?

Türkiye’nin yüreğini yakan facia sonrasında akaryakıt istasyonu hem heyelan riski hem de araştırma ve soruşturma yapılması sebebiyle kapatılmıştı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 1 Cumhuriyet savcısını görevlendirmişti.

Heyelan Faciasında Baba ve 2 Kızına Mezar Olan İstasyonun Sahibinden Kan Donduran Savunma - Resim : 4

Yapılan çalışmalarda, akaryakıt istasyonu sahibi Mehmet Zeki Gedikli ile mesul müdür K.Y. (62), gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Gedikli tutuklanmış, K.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Baba ile İki Kızı Hayatını Kaybetmişti... Samsun'daki Heyelan Faciasında Akaryakıt İstasyonu Sahibi TutuklandıBaba ile İki Kızı Hayatını Kaybetmişti... Samsun'daki Heyelan Faciasında Akaryakıt İstasyonu Sahibi TutuklandıGüncel

Samsun’daki Heyelanda 3 Kişiye Mezar Olan Yerde Korkunç Tabela! Felaketten Sonra Günyüzüne ÇıktıSamsun’daki Heyelanda 3 Kişiye Mezar Olan Yerde Korkunç Tabela! Felaketten Sonra Günyüzüne ÇıktıGüncel

Baba ile İki Kızı Hayatını Kaybetmişti: Samsun'daki Heyelan Faciasında İki Kişi Gözaltına AlındıBaba ile İki Kızı Hayatını Kaybetmişti: Samsun'daki Heyelan Faciasında İki Kişi Gözaltına AlındıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Samsun Heyelan Facia
Son Güncelleme:
1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak? İETT, MARMARAY, Metro, Metrobüs, Vapur Seferlerine Para Verilecek mi 1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak?
Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş
İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı'nın Tutukluluğuna İtiraz Edilecek İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı'nın Tutukluluğuna İtiraz Edilecek
Müsavat Dervişoğlu’ndan İktidara ‘İstanbul’ Depremi Tepkisi Dervişoğlu’ndan İktidara ‘İstanbul’ Depremi Tepkisi
ÇOK OKUNANLAR
TOKİ'den 2+1 ve 3+1 Hazır Daire Fırsatı! Son Tarih Verildi, Başvuran Tapuyu Alacak TOKİ'den 2+1 ve 3+1 Hazır Daire Fırsatı! Son Tarih Verildi, Başvuran Tapuyu Alacak
Ehliyet Yenilemek İçin Son Tarih Yaklaşıyor: 15 TL Yerine 4 bin 423 Lira Ödemeyin! Ehliyet Yenilemek İçin Son Tarih Yaklaşıyor
SGK Harekete Geçti: SSK, Bağkur Fark Etmiyor! 81 İlde Emekliye Çifte Zam SGK Harekete Geçti: SSK, Bağkur Fark Etmiyor! 81 İlde Emekliye Çifte Zam
Geçen Hafta Borsada En Fazla Hisse Geri Alımı Yapan 10 Şirket Belli Oldu Geçen Hafta Borsada En Fazla Hisse Geri Alımı Yapan 10 Şirket Belli Oldu
İyi Kurbanlık Nasıl Seçilir? Hayvanın Etli mi Yoksa Yağlı mı Olduğu Böyle Belli Oluyor İyi Kurbanlık Nasıl Seçilir? Hayvanın Etli mi Yoksa Yağlı mı Olduğu Böyle Belli Oluyor