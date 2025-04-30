Heyelan Faciasında Baba ve 2 Kızına Mezar Olan İstasyonun Sahibinden Kan Donduran Savunma

27 Nisan akşamı Samsun’un Canik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda yaşanan facia yürekleri yaktı. İstasyonda otomobilini yıkayan bir aile heyelan sonrası enkazın altında kaldı. Anne Çiğdem Kaya yaralı olarak kurtarılırken, faciada baba Adem Kaya, kızları 5 yaşındaki Açelya ve 7 yaşındaki Alya hayatını kaybetti.

'KUSURUM YOK'

Açılan soruşturma sonrasında tutuklanan 80 yaşındaki akaryakıt istasyonu sahibi Mehmet Zeki Gedikli’nin ifadesi ‘Pes’ dedirtti. İstasyonda sert kayalardan dolayı istinat duvarı yapmaya gerek duymadıklarını söyleyen Gedikli ‘Benim işletmemin hemen yakınında dinamitler patlatıldı ve tekrar inşaat yapıldı. Bölge de çok fazla yağış aldı. Kayanın üzerindeki malzemenin esneyip düştüğünü düşünüyorum. 2 yıl önce o duvardan kara yoluna taş düşüyordu. Bu kazada bir kusurum bulunmuyor, suçsuzum’ dedi.

'2 YIL ÖNCE DE TAŞ DÜŞÜYORDU'

İş yerinin arsasının kendisine ait olduğunu, belediyeden gerekli izin ve ruhsatları aldıklarını belirten Gedikli, kendini şöyle savundu: Olayın olduğu yerdeki kayalar sertti ve duvar statüsündeydi. Kaya sert olduğundan istinat duvarı yapma gereği duymadık. Belediye de daha sonra incelemesini yaptı ama bize duvar yapılması gerektiği yönünde uyarmadı. Ben işletmeyi açtığımda başka bir inşaat vardı o bölgede. İklim koşulları da bu kadar yağışlı değildi. Benim işletmemin hemen yakınında dinamitler patlatıldı ve tekrar inşaat yapıldı. Bölge de çok fazla yağış aldı. Kayanın üzerindeki malzemenin esneyip düştüğünü düşünüyorum.

NE OLMUŞTU?

Türkiye’nin yüreğini yakan facia sonrasında akaryakıt istasyonu hem heyelan riski hem de araştırma ve soruşturma yapılması sebebiyle kapatılmıştı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 1 Cumhuriyet savcısını görevlendirmişti.

Yapılan çalışmalarda, akaryakıt istasyonu sahibi Mehmet Zeki Gedikli ile mesul müdür K.Y. (62), gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Gedikli tutuklanmış, K.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: DHA