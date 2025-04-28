Samsun’daki Heyelanda 3 Kişiye Mezar Olan Yerde Korkunç Tabela! Felaketten Sonra Günyüzüne Çıktı

Türkiye’nin yüreğini yakan Samsun’daki heyelan felaketine ilişkin incelemeler sürerken ortaya çıkan bir detay korkunç bir tabloyu daha gözler önüne serdi.

Heyelanın meydana geldiği bölgede‘Acil Durum Toplanma Bölgesi’ yazılı bir tabelanın yer aldığı belirlendi. Bir baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği yerdeki tabelaya ilişkin bilgi veren AFAD yetkilileri, tabelanın kurumlarına ait olmadığını, işletme tarafından konulmuş olabileceğini söyledi.

'ARAÇ YIKAMA YERİ RUHSATSIZ'

Tabelayı kimin koyduğu henüz bilinmezken, Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Atilla Tekcan şunları söyledi: Söz konusu alandaki araç yıkama yeri ruhsatsız bir alandır. Olay anında bölgede çok sayıda kişinin bulunmaması, daha büyük bir faciayı önlemiştir. Ayrıca bu alanın ‘Acil Durum Toplanma Bölgesi' olarak ilan edilmesi, bu tür yerlerin daha titiz araştırılarak belirlenmesi gerektiğini göstermektedir.

NE OLMUŞTU?

Samsun'da Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde, Lovelet AVM yanındaki Opet akaryakıt istasyonunda dün gece saat 23.20 sıralarında dağdan kopan toprak ve kaya parçaları akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmına düştü. Bu sırada aracını yıkayan Kaya ailesi göçük altında kaldı.

İSTASYONU MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmalar sonucu anne Çiğdem Kaya yaralı olarak enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. İş makineleri yardımıyla sürdürülen çalışmalarda önce göçük altındaki araca, ardından baba Adem Kaya (36) ile çocukları Açelya (5) ve Alya Kaya'nın (7) cansız bedenlerine ulaşıldı. Olayın ardından akaryakıt istasyonu müdürü K.Y. (62), "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: İHA