Samsun’daki Heyelanda 3 Kişiye Mezar Olan Yerde Korkunç Tabela! Felaketten Sonra Günyüzüne Çıktı

Samsun’da bir aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği heyelan faciasının yaşandığı yerde bulunan ‘Acil Durum Toplanma Bölgesi’ yazılı tabela dikkat çekti. AFAD yetkilileri, tabelanın kurumlarına ait olmadığını, işletme tarafından konulmuş olabileceğini belirtti.

Son Güncelleme:
Samsun’daki Heyelanda 3 Kişiye Mezar Olan Yerde Korkunç Tabela! Felaketten Sonra Günyüzüne Çıktı

Türkiye’nin yüreğini yakan Samsun’daki heyelan felaketine ilişkin incelemeler sürerken ortaya çıkan bir detay korkunç bir tabloyu daha gözler önüne serdi.

Samsun’daki Heyelanda 3 Kişiye Mezar Olan Yerde Korkunç Tabela! Felaketten Sonra Günyüzüne Çıktı - Resim : 1

Heyelanın meydana geldiği bölgede‘Acil Durum Toplanma Bölgesi’ yazılı bir tabelanın yer aldığı belirlendi. Bir baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği yerdeki tabelaya ilişkin bilgi veren AFAD yetkilileri, tabelanın kurumlarına ait olmadığını, işletme tarafından konulmuş olabileceğini söyledi.

Samsun’daki Heyelanda 3 Kişiye Mezar Olan Yerde Korkunç Tabela! Felaketten Sonra Günyüzüne Çıktı - Resim : 2

'ARAÇ YIKAMA YERİ RUHSATSIZ'

Tabelayı kimin koyduğu henüz bilinmezken, Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Atilla Tekcan şunları söyledi: Söz konusu alandaki araç yıkama yeri ruhsatsız bir alandır. Olay anında bölgede çok sayıda kişinin bulunmaması, daha büyük bir faciayı önlemiştir. Ayrıca bu alanın ‘Acil Durum Toplanma Bölgesi' olarak ilan edilmesi, bu tür yerlerin daha titiz araştırılarak belirlenmesi gerektiğini göstermektedir.

Samsun’daki Heyelanda 3 Kişiye Mezar Olan Yerde Korkunç Tabela! Felaketten Sonra Günyüzüne Çıktı - Resim : 3

NE OLMUŞTU?

Samsun'da Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde, Lovelet AVM yanındaki Opet akaryakıt istasyonunda dün gece saat 23.20 sıralarında dağdan kopan toprak ve kaya parçaları akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmına düştü. Bu sırada aracını yıkayan Kaya ailesi göçük altında kaldı.

İSTASYONU MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmalar sonucu anne Çiğdem Kaya yaralı olarak enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. İş makineleri yardımıyla sürdürülen çalışmalarda önce göçük altındaki araca, ardından baba Adem Kaya (36) ile çocukları Açelya (5) ve Alya Kaya'nın (7) cansız bedenlerine ulaşıldı. Olayın ardından akaryakıt istasyonu müdürü K.Y. (62), "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan gözaltına alındı.

Baba ile İki Kızı Hayatını Kaybetmişti: Samsun'daki Heyelan Faciasında Mesul Müdür Gözaltına AlındıBaba ile İki Kızı Hayatını Kaybetmişti: Samsun'daki Heyelan Faciasında Mesul Müdür Gözaltına AlındıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Samsun Heyelan Facia AFAD
Son Güncelleme:
KYK Yurdundaki Gıda Zehirlenmesi Meclis Gündeminde! CHP’li Karasu’dan Bakan Bak’a Art Arda Sorular KYK Yurdundaki Gıda Zehirlenmesi Meclis Gündeminde! Bakan Bak’a Art Arda Sorular
Uykuya Dalarken Bunu Yapan Sabah Uyandığında Daha Zeki Oluyor! Bilim İnsanları Açıkladı Uykuya Dalarken Bunu Yapan Sabah Uyandığında Daha Zeki Oluyor! Bilim İnsanları Açıkladı
İstanbul’da Kaydedilen En Büyük Deprem Ne Zaman Yaşandı? Küçük Kıyamet’in İzleri Hâlâ Hafızalarda İstanbul’da Kaydedilen En Büyük Deprem Ne Zaman Yaşandı? Küçük Kıyamet’in İzleri Hâlâ Hafızalarda
Savcılıktan Esila Ayık Hakkındaki Yanıltıcı Paylaşımlara Soruşturma Savcılıktan Esila Ayık Paylaşımlarına Soruşturma
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de Konut Fiyatları Uçtu: Sadece Bir İlde Ev Fiyatı 2 Milyon TL'nin Altında Kaldı Türkiye'de Konut Fiyatları Uçtu: Sadece Bir İlde 2 Milyon TL'nin Altında Kaldı
Ev Almak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor! İslam Memiş Uyardı, Sakın Bundan Vazgeçmeyin Ev Almak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor! İslam Memiş Uyardı, Sakın Bundan Vazgeçmeyin
45 Yıllık Satış Uzmanı Ağzından Kaçırdı: Pazarlıkta Fiyatı Yarı Yarıya Düşürecek 3 Kelime Ortaya Çıktı 45 Yıllık Satış Uzmanı Ağzından Kaçırdı: Pazarlıkta Fiyatı Yarı Yarıya Düşürecek 3 Kelime
Örtü Altı Hasat Başladı! 1 Milyon 200 Bin Tonluk Rekor Kırıldı Örtü Altı Hasat Başladı! 1 Milyon 200 Bin Tonluk Rekor Kırıldı
Türkiye'nin Gururu Dev Şirket Fransızlara Satılıyor: 440 Milyon Dolarlık Hamle Türkiye'nin Gururu Dev Şirket Fransızlara Satılıyor: 440 Milyon Dolarlık Hamle