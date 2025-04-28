Baba ile İki Kızı Hayatını Kaybetmişti... Samsun'daki Heyelan Faciasında Akaryakıt İstasyonu Sahibi Tutuklandı

Samsun'da dün gece saatlerinde meydana gelen heyelan faciası, dört kişilik aileyi parçaladı. Tüm Türkiye'nin yüreğini yakan faciada anne enkazdan sağ kurtarılırken, baba ve 2 kızı hayatını kaybetti. Faciaya yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan akaryakıt istasyonu sahibi tutuklandı, mesul müdür ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Baba ile İki Kızı Hayatını Kaybetmişti... Samsun'daki Heyelan Faciasında Akaryakıt İstasyonu Sahibi Tutuklandı

Türkiye, Samsun'da dün gece saatlerinde meydana gelen heyelan faciasıyla sarsıldı. Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde, Lovelet AVM yanındaki Opet akaryakıt istasyonunda dün gece saat 23.20 sıralarında heyelan meydana geldi. Dağdan kopan toprak ve kaya parçaları akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmına düştü. Bu sırada aracını yıkayan Kaya ailesi göçük altında kaldı.

ANNE KURTARILDI, BABA VE 2 KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Çalışmalar sonucu anne Çiğdem Kaya yaralı olarak enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. İş makineleri yardımıyla sürdürülen çalışmalarda önce göçük altındaki araca, ardından baba Adem Kaya (36) ile çocukları Açelya (5) ve Alya Kaya'nın (7) cansız bedenlerine ulaşıldı. Olayın ardından akaryakıt istasyonu müdürü K.Y. (62), "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan gözaltına alındı.

CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Adem Kaya ile çocukları Açelya ve Ayla Kaya için Terme ilçesi Akçay Karaçalı Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, siyasi parti il temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akrabaları ve vatandaşlar katıldı. Yan yana konulan tabutlarda yakınları gözyaşı döktü.

Alınan helallik sonrası baba ve 2 çocuğu, İl Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi. Heyelandan yaralı olarak kurtarılan anne Çiğdem Kaya ise cenazeye ambulansla getirildi.

Baba ile İki Kızı Hayatını Kaybetmişti... Samsun'daki Heyelan Faciasında Akaryakıt İstasyonu Sahibi Tutuklandı - Resim : 1

İSTASYON SAHİBİ TUTUKLANDI

Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelana ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan akaryakıt istasyonu sahibi M.Z.G. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanırken, mesul müdür K.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

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