Dervişoğlu’ndan İktidara ‘İstanbul Depremi' Tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözlerine merkez üssü İstanbul’un Silivri ilçesinden meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremi hatırlatarak başlayan Dervişoğlu, "Yaşanan, deprem bir kez daha göstermiştir ki, 25 yıl kesintisiz şekilde İstanbul’u, 23 yıldır da Türkiye’yi yönetmiş Erdoğan ve avanesi, Ne Türkiye’yi ne de İstanbul’u depreme hazırlayamamıştır. Buna dair niyetleri olmadığı gibi, bundan sonra da olmayacaktır” dedi.

Konuşmasında deprem anında çöken GSM operatörlerine eleştirilerde de bulunan Dervişoğlu, “Türkiye, Dünya’nın en pahalı ve en vasat iletişim hizmetine tonla para öderken, depremde, felaketlerde dahi cep telefonu kullanamazken, İnternete ulaşamazken, Siz, işinize geldiğinde, ustaca bant daraltıyor, sosyal medyaya sansür koyabiliyorsunuz. Varlık fonuna aldığınız Türk Telekom’u da, Turkcell’i de siz yönetiyorsunuz. Milletin cebinden rant şebekelerine kaynak aktarmak dışında, İktidarın torpillilerine milyonlarca lira huzur hakkı ödemek dışında, Allah aşkına, hiç birinizin aklına, Bu milletin hayrına, geleceğine, refahına dair bir şey yapmak gelmiyor mu?” ifadelerini kullandı.

'470 TOPLANMA ALANINDAN 77 TANESİ KULLANILIYOR'

Deprem anında toplanma alanlarının az sayıda olmasına tepki gösteren Dervişoğlu, “1999 Depremi sonrası belirlenen 470 toplanma alanından bugün sadece 77 tanesi kullanılabiliyor. Gerisi ise hepimizce malum olduğu üzere gasp edilmiş, Şehrin soluk borusuna AVM’ler, lüks rezidanslar ve gökdelenler dikilmiştir” dedi.

'DÖVİZİ HAR VURUP HARMAN SAVURDUNUZ'

“Depreme hazırlık bahanesiyle topladığınız parayı başka yerlere harcayıp, vatandaşımızı ölüme terk ettiniz” diyen İYİ Parti lideri, şunları söyledi: ”Milletin hayatına harcamadınız ama; iktidarınızı korumak için, seçimle alamadığınız İstanbul’u hileyle alabilmek için, 1 ayda 50 milyar doları yaktınız. 23 yıldır bitmeyen yağmanız devam etsin diye, Bu aziz milletin biriktirdiği dövizi har vurup harman savurdunuz.”

BAKAN MEMİŞOĞLU'NA 'ÇOCUK' TEPKİSİ

“Eğer çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz, sadece karı koca oluyorsunuz” diyerek eleştirilen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na tepki gösteren Dervişoğlu “Yahu sen doktorsun. Bu ülkede çocuk sahibi olamayan aileleri, aileden saymayan bu cehalet nedir? Bu ne kadar çirkin, ne kadar rencide edici bir tariftir. Mustafa Kemal Atatürk'ün de çocuğu yoktu ama büyük Türk Milleti hâlâ onun evladı olmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.

BAKAN TEKİN'E ELEŞTİRİLER

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in açıklamalarını da eleştiren Dervişoğlu, “İktidar değişikliğinde başörtüsü yasaklanacakmış diyor. Kadınlarımızın, genç kızlarımızın başörtülerini sömürmekten, başörtülerinin ardına sığınmaktan bir türlü vazgeçmediler. Milli eğitime bakanlık yapan bu zatın ettiği bir başka laf var; Diyor ki, “20 yıl önce Türkiye’de köy okulu yoktu” diyor. Allah seni ıslah etsin Bakan Bey. Sen, ne zaman Milli Eğitim Bakanlığı yapabilirsin biliyor musun? Ancak “Okullar olmasa” yapabilirsin” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi