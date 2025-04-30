İzmir’de 1 Mayıs’ın Adresi Gündoğu Meydanı

İzmir’de DİSK, KESK, TMMOB, TTB, siyasi partiler, meslek odaları ve dernekler 1 Mayıs kutlamaları için vatandaşları Gündoğdu Meydanı’na davet etti.

DÖRT KOLDAN MEYDANA YÜRÜYECEKLER

Türk-İş Ege Bölge Temsilciliği Alsancak Limanı'ndan, KESK Cumhuriyet Meydanı’ndan, TMMOB Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nden, DİSK ise Basmane Meydanı’ndan kortej halinde yürüyerek, kutlamalar için Gündoğdu Meydanı'na giriş yapacak.

İLKAY AKKAYA KONSER VERECEK

Meydandaki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının saat 13.00'te başlaması planlanırken, miting İlkay Akkaya’nın vereceği konser ile tamamlanacak.

Kaynak: ANKA