İzmir’de 1 Mayıs’ın Adresi Gündoğu Meydanı
İzmir’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına Gündoğdu Meydanı ev sahipliği yapacak. Dört ayrı koldan giriş yapılacak olan alanda İlkay Akkaya da konser verecek.
İzmir’de DİSK, KESK, TMMOB, TTB, siyasi partiler, meslek odaları ve dernekler 1 Mayıs kutlamaları için vatandaşları Gündoğdu Meydanı’na davet etti.
DÖRT KOLDAN MEYDANA YÜRÜYECEKLER
Türk-İş Ege Bölge Temsilciliği Alsancak Limanı'ndan, KESK Cumhuriyet Meydanı’ndan, TMMOB Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nden, DİSK ise Basmane Meydanı’ndan kortej halinde yürüyerek, kutlamalar için Gündoğdu Meydanı'na giriş yapacak.
İLKAY AKKAYA KONSER VERECEK
Meydandaki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının saat 13.00'te başlaması planlanırken, miting İlkay Akkaya’nın vereceği konser ile tamamlanacak.
Kaynak: ANKA