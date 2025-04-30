CHP Kolları Sıvadı! Kritik Tarih Belli Oldu, 50 Binden Fazla Kişi...

CHP kurmayları, Silivri’de tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim için başlatılan imza kampanyasına ilişkin son durumu açıkladı.

Hedeflenen rakamın üçte birine ulaşıldığını belirten kurmaylar, bu hafta sonu güncel imza sayısının netleşeceğini belirtti. Erken seçime ilişkin ise şu değerlendirme yapıldı:

'CHP’NİN OYLARI YÜKSELİYOR'

Erken seçim isteyenlerin oranı, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından, geçen sene bu zamanlarda yüzde 16-17 civarındaydı. Şu anda bu oran yüzde 68-69. Bir yılda geldiği nokta bu. Erken seçim isteği, CHP’nin oy oranıyla birlikte yükseliyor. Yazın bu isteğin daha da yukarılara taşınacağını öngörüyoruz. Erken seçimin teknik şartları haricinde, halktan gelen güçlü erken seçim isteğinin karşısında kimse duramaz. Biz de onu güçlendirmeye, o isteğe önderlik etmeye çalışıyoruz.

'HER SANDIK SORUMLUSU İMZA TOPLAYACAK'

Mayıs'ın 10-15’i arası, Türkiye’de bütün sandıklarda ve bütün mahallelerde sandık sorumlularını ve mahalle temsilcilerini belirlemiş olacağız. Mayıs'ın 15’inden sonra bu sistem çalışmaya başlayacak. Yapacakları ilk iş Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması için başlattığımız imza kampanyasının üstüne eğilmek olacak. Her sandık sorumlusu o imza föyünü alacak, sorumlu olduğu sandıktaki seçmenlere gidip onlarla yüz yüze görüşecek, imza toplayacak.

Parti programı için il ve ilçelerden gelen bütün verilerin toplandığını belirten kurmaylar, takvimin henüz olmadığını ancak son noktaya gelindiğini işaret etti.

'50 BİN 521 MAHALLE TEMSİLCİSİ KAYITLI'

Hazırlıkların devam ettiğini belirten kurmaylar, geçen hafta itibarıyla Türkiye’deki bütün mahalle temsilcilerinin girişinin yapıldığını açıkladı.

Şu anda sistemde 50 bin 521 mahalle temsilcisinin kayıtlı olduğunu duyuran kurmaylar, şunları söyledi: Bu haftanın sonuna kadar da 191 bin sandıkta asil ve yedek sorumluların girişi yapılacak. Mayıs'ın 10-15’i arası, Türkiye’de bütün sandıklarda ve bütün mahallelerde sandık sorumlularını ve mahalle temsilcilerini belirlemiş olacağız. Mayıs'ın 15’inden sonra da bu sistem çalışmaya başlayacak.

'SEÇMENE DÖNÜK HER İŞİ YAPACAK'

‘Yapacakları ilk iş Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması için başlattığımız imza kampanyasının üstüne eğilmek olacak’ diye vurgulayan kurmaylar ‘Her sandık sorumlusu o imza föyünü alacak, sorumlu olduğu sandıktaki seçmenlere gidip onlarla yüz yüze görüşecek, imza toplayacak. Sonra mahalle temsilcileri aracılığıyla bizlere ulaştıracaklar. Biz sandık sorumlusunu ve mahalle temsilcisini, seçim gününe kadar çalıştıracağız. Sadece seçim günü çalışacak insanlar değil onlar. Seçim gününe kadar kendi sandığındaki seçmene dönük her işi yapacak’ diye belirtti.

Kaynak: ANKA