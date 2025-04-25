İmamoğlu İlk Kez Paylaştı! İşte Cezaevindeki Koğuşu...

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki "yolsuzluk" iddiasıyla 19 Mart günü sabah operasyonuyla gözaltına alınıp beraberindeki 50 kişiyle birlikte 23 Mart'ta da tutuklandı. Tam bir aydır Silivri Cezaevi'nde tutulan İmamoğlu, oradaki yaşantısı ve gündeme dair değerlendirmelerini kişisel X (Twitter) sosyal medya hesabından aktarmaya devam ediyor.

Son olarak cezaevinde kaldığı odasını çizen Ekrem İmamoğlu, kendi çiziminin de resme dönüştürüldüğünü söyledi. Söz konusu resmi X hesabından paylaşan Cumhurbaşkanı adayı, duvarda asılı Türk bayrağını işaret etti. İmamoğlu, paylaşımında "Ben odamı çizdim, arkadaşlarım da resmettiler. Hücremin duvarına şanlı bayrağımız asılı. Tüm Türkiye'ye çağrımı yineliyorum. 19 Mayıs'a kadar evlerde, iş yerlerinde, köylerde, şehirlerde, arabalarda, telefonlarda Türk Bayrağımız olsun. Milli egemenliğimizin sembolü her yerde olsun" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun paylaşımı sosyal medyada kısa sürede büyük etkileşim aldı. İstanbul'da 23 Nisan'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem ve artçılarının gölge düşürdüğü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle evlerinin camlarına ve balkonlarına Türk bayrağı asan vatandaşlar, onların fotoğraflarını İmamoğlu'nun gönderisinin altında paylaştı.

ÜMİT ÖZDAĞ DA ÇİZMİŞTİ

21 Ocak'ta "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla tutuklanıp Silivri Cezaevi'ne gönderilen ve hala orada tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da daha önce cezaevinde kaldığı odanın çizimini yapmıştı. Paylaşımı yapılan çizimde, Özdağ'ın kaldığı yerin 20 metrekarelik avlusu da görülmüştü.

Özdağ, çizimi paylaşıldıktan sonra "Güneş karşı köşelerden birine vuruyordu. O köşeye sandalyemi koydum, yanıma da küçük bir tabure koydum. Çayımı demledim, biraz da bisküvi ve elime Nazan Bekiroğlu'nun 'Nar Ağacı' adlı romanını alarak güneş başımı, vücudumu ısıtırken 1912 Trabzon’unda sokaklarda dolaşmaya gittim" notunu paylaşmıştı.

Zafer Partisi liderinin çiziminde 20 metrekarelik avlu, pencereler, güneş gelen alan, banyo, mutfak ve kapı görülmüştü.