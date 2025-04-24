Ahmet Özer'in İlk Kez Hakim Karşısına Çıkacağı Tarih Belli Oldu

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle açılan davanın duruşmasının, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde görüleceği açıklandı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; yargılamanın yapılacağı İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma tarihini 23 Mayıs, saatini de 10.00 olarak belirledi.

YARGILAMA HERKESE AÇIK OLACAK

Kararda, “Mahkememiz duruşma salonunun fiziki şartları göz önüne alındığında, herkese açık olan yargılamada, duruşmanın aleniyeti ilkesi gereğince tarafların mağduriyetlerinin oluşabileceği, İstanbul Adliyesi içerisinde ve çevresinde çalışma düzeninin korunması ve güvenlik hususları göz önüne alınarak duruşmanın Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi Duruşma Salonları binasında bulunan 1 Nolu duruşma salonunda yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir” denildi.

Kaynak: Habertürk