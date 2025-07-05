Sabahları İşte Bu Yüzden Limonlu Su İçmelisiniz
Güne bir bardak limonlu ılık suyla başlamak, son yıllarda sağlıklı yaşamın simgelerinden biri haline geldi. Pek çok kişi için bu basit alışkanlık, hem bedensel arınma hem de bağışıklık desteği sağlamak amacıyla günlük rutine dahil ediliyor. Beslenme uzmanı Laura Parada'nın açıklamalarına göre, sabahları limonlu su içmenin vücut üzerinde çok sayıda olumlu etkisi bulunuyor.
Uzmanlar, limonlu suyun ideal tüketim şeklinin ılık suyla hazırlanması gerektiğini belirtiyor. Yaklaşık 200 ml suya yarım limon sıkılması öneriliyor. Suyun kaynar olmaması, sindirim sistemi tarafından daha kolay emilmesini sağlıyor.
Ancak dikkat edilmesi gereken bazı noktalar da var. Özellikle mide hassasiyeti veya reflü problemi yaşayan kişilerin limonlu suyu fazla miktarda tüketmemesi gerektiği vurgulanıyor. Bu durumda, suyun içine birkaç damla limon eklemek daha uygun bir seçenek olabilir.
SABAHLARI NEDEN LİMONLU SU İÇMELİSİNİZ?
İşte sabahları limonlu su içmek için 6 geçerli neden:
1. Sindirim sistemini harekete geçiriyor
Sabah aç karnına içilen limonlu su, safra üretimini destekleyerek sindirim sürecini başlatıyor. Bu etki sayesinde gaz ve şişkinlik gibi sorunların önüne geçilebiliyor.
2. Bağışıklık sistemine destek sağlıyor
C vitamini deposu olan limon, aynı zamanda B vitaminleri, magnezyum, kalsiyum ve potasyum gibi bağışıklığı güçlendiren mineraller açısından da zengin. Bu bileşenler vücudun savunma mekanizmasını destekliyor.
3. Cilde parlaklık katıyor
Antioksidan özelliği sayesinde limonlu su, ciltte serbest radikallerin oluşturduğu hasarı önlemeye yardımcı oluyor. Düzenli tüketim cilt sağlığını olumlu yönde etkileyebilir.
4. Vücudu nemlendiriyor
Gece boyunca su kaybına uğrayan vücudu sabahları yeniden dengelemek için limonlu su iyi bir tercih. Metabolizmayı canlandırarak günün enerjik başlamasını da sağlıyor.
5. Bağırsak hareketlerini düzenliyor
Limonlu suyun kolon üzerindeki nemlendirici etkisi sayesinde bağırsakların daha düzenli çalıştığı belirtiliyor. Kabızlık sorunu yaşayanlar için destekleyici bir içecek olarak öne çıkıyor.
6. Demir emilimini artırıyor
C vitamini, özellikle yeşil sebzeler ve baklagillerde bulunan demirin vücut tarafından daha kolay emilmesini sağlıyor. Bu özelliğiyle limonlu su, kansızlıkla mücadelede de etkili bir yardımcı olabilir.
Kaynak: Haber Merkezi